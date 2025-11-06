Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι μυστικό πως ο κόσμος προτιμάει τα υβριδικά από τα ηλεκτρικά, για πάρα πολλούς λόγους. Η ηλεκτροκίνηση σε συνδυασμό με την μη εξάρτηση από πρίζα και σε συνδυασμό με την ασφάλεια της βενζίνης, είναι το “πακέτο” που προτιμούν οι περισσότεροι.

Τα πραγματικά υβριδικά αυτοκίνητα φορτίζουν κατά το φρενάρισμα και δίνουν τη δυνατότητα ναμιγώς ηλεκτρική κίνηση λίγων χιλιομέτρων. Η λειτουργία στηρίζεται συνήθως σε μικρές μπαταρίες και φυσικά ηλεκτροκινητήρα. Η βρετανική εταιρεία Allotrope Energy λέει ότι ανέπτυξε μια νέα κατηγορία υπερπυκνωτών, οι οποίοι φέρνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις μπαταρίες των υβριδικών διατάξεων.

Σε τι υπερέχουν οι συγκεκριμένοι υπερπυκνωτές από τις μπαταρίες;

Αρχικά έχουν μέγεθος όσο ένα κινητό, ζυγίζουν 4 κιλά, παρέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ισχύος πιο γρήγορα, είναι σε θέση να ανακτούν ενέργεια πιο γρήγορα, και μάλιστα δεν στηρίζονται σε σπάνια μέταλλα. Επιπλέον, η θερμοκρασία δεν επηρεάζει τον υπερπυκνωτή όπως μια μπαταρία ιόντων λιθίου, κάτι που σημαίνει λιγότερη ανάγκη για πολύπλοκα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Μάλιστα, ο υπερπυκνωτής επίσης δεν υποβαθμίζεται όπως μια τυπική μπαταρία, επομένως η απόδοση θα πρέπει να παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της.

Η εταιρία λέει πως, ένας μόνο υπερπυκνωτής Lignavolt βάρους ενός κιλού θα μπορούσε να παρέχει ηλεκτρική υποβοήθηση 75 ίππων. Έτσι μία τετράδα από αυτούς, θα μπορούσε να διπλασιάσει την ισχύ ενός τυπικού οικογενειακού SUV, δίνοντας την δυνατότητα και για μικρότερους βενζινοκινητήρες αλλά και λιγότερους ρύπους.

Λέτε αυτή να είναι η επόμενη μέρα των υβριδικών;