Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν του WEC 2026 (πρωτάθλημα αντοχής), η Ferrari ένωσε τις δυνάμεις της με τους θρυλικούς πιλότους Frecce Tricolori, την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, δημιουργώντας ένα θέαμα που συνδύασε ταχύτητα, ακρίβεια και καθαρό ιταλικό πάθος.

Το event πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Rivolto, έδρα των Frecce Tricolori, όπου το αγωνιστικό hypercar Ferrari 499P βρέθηκε δίπλα στα MB-339 PAN jets, σε μια εικόνα που θα λέγαμε πως θυμίζει υπερπαραγωγές του Tom Cruise.

Η Ferrari 499P, το απόλυτο «όπλο» της Scuderia στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, είναι ένα Le Mans Hypercar με υβριδικό σύστημα και συνδυαστική ισχύ που αγγίζει τους 680 ίππους, σχεδιασμένο για να κυριαρχεί σε αγώνες όπως οι 24 Ώρες του Le Mans. Διαθέτει έναν V6 twin-turbo κινητήρα 3 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα 200 kW, συνδυασμένα με σειριακό κιβώτιο 7 σχέσεων.

Οι οδηγοί της Ferrari, όπως οι Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi και Antonio Fuoco, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάτι μοναδικό, μπαίνοντας στη δεύτερη θέση των μαχητικών αεροσκαφών και πετώντας μαζί με τους πιλότους των Frecce Tricolori. Από την άλλη, οι πιλότοι γνώρισαν από κοντά το hypercar της Ferrari, σε μια σπάνια ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δύο κόσμων που έχουν κοινό παρονομαστή την απόλυτη ακρίβεια.

Η κορύφωση ήρθε με μια εντυπωσιακή επίδειξη, όπου τα αεροσκάφη πέταξαν σε σχηματισμό, ενώ η Ferrari 499P βρισκόταν στο έδαφος, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδύαζε ουρανό και άσφαλτο σε απόλυτη αρμονία.

Και κάπως έτσι, λίγο πριν πέσει η αυλαία για την έναρξη του WEC 2026, η Ferrari έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Πάντα με ιταλικό στιλ.