Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αλήθεια είναι πως η Nissan δεν περνάει και την καλύτερη περίοδο της. Η ιαπωνική φίρμα, εκτός από τον ανταγωνισμό της Κίνας, εκτός από την αναποφασιστικότητα της αγοράς γύρω από την ηλεκτροκίνηση, έχει να αντιμετωπίσει και τον δικό της οικονομικό Γολγοθά. Ήδη έχουν παρθεί αποφάσεις για χιλιάδες απολύσεις και κλεισίματα εργοστασίων, ενώ παράλληλα πουλάει μέχρι και τα γραφεία της, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων.

Σε αυτό το αβέβαιο κλίμα, η εταιρία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, με καίριες κινήσεις και σημαντικά προϊόντα, όπως π.χ. το νέο Nissan Leaf (έρχεται στις αρχές του 2026) αλλά και το νέο Micra (έρχεται τέλος του 2025). Παράλληλα όμως, όλα δείχνουν πως η εταιρία δεν ξεχνάει και το μοντέλο που την έκανε παγκοσμίως γνωστή. Τον φονέα των supercars, τον “Godzilla”, το GT-R φυσικά.

Η ιαπωνική φίρμα, μετά από 18 χρόνια, είπε φέτος το οριστικό αντίο στο μοντέλο-θρύλος. Από την κυκλοφορία του το 2007, το R35 GT-R έχει γίνει σύμβολο απόδοσης και καινοτομίας, γοητεύοντας τους λάτρεις της αυτοκίνησης και θέτοντας σημεία αναφοράς στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Συνολικά, περίπου 48.000 μονάδες κατασκευάστηκαν και πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του μοντέλου. Το τελικό όχημα, μια Premium έκδοση T-Spec, με βαφή Midnight Purple, πέρασε τη γραμμή παραγωγής τον φετινό Αύγουστο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, η μέγιστη ισχύς αυξήθηκε από 480 άλογα κατά την κυκλοφορία, σε 570 άλογα από το μοντέλο του 2017 και μετά, με την κορυφαία Nismo έκδοση να αγγίζει τα 600 άλογα.

Η Nissan δεν πρόκειται να μείνει χωρίς GT-R, αλλά κανείς δεν παίρνει την απόφαση για το τελικό σχέδιο

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Ivan Espinosa, ξεκαθάρισε πριν από αρκετούς μήνες ότι η νέα γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, ο Αντιπρόεδρος της Nissan για τη Βόρεια Αμερική και επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων, Ponz Pandikuthira, έδωσε ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Υπονόησε επίσης ότι θα είναι πιθανότατα υβριδικό με υπερτροφοδοτούμενο V6. Ωστόσο, είπε ότι η μορφή του υβριδικού, είτε πρόκειται για ήπιο είτε για plug-in, εξακολουθεί να διευθετείται. Σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε ανησυχίες ότι η ηλεκτρική τεχνολογία δεν έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να παρέχει απόδοση επιπέδου GT-R για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Παράλληλα, ο Guillame Cartier (υπεύθυνος σχεδίασης του τμήματος επιδόσεων), μίλησε στο Autocar σχετικά με το GT-R, λέγοντας πως ακόμα αναζητούν την πιο σωστή συνταγή, τόσο στον τομέα της εμφάνισης, όσο και στον τομέα του κινητήριου συνόλου, ενώ ακόμα δεν έχει αποφασιστεί εάν θα είναι μαζικής παραγωγής ή χαμηλού όγκου.

Θα είμαστε περίεργοι να δούμε αν αυτό το πιθανό υβριδικό σύστημα κίνησης θα καταλήξει να χρησιμοποιεί μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Η Nissan υποτίθεται ότι δούλευε πάνω σε αυτές εν μέρει για να τροφοδοτεί το GT-R, αν και τότε ήταν επίσης η εποχή που περιμέναμε να είναι πλήρως ηλεκτρικό όπως το πρωτότυπο Hyper Force (που απεικονίζεται στο άρθρο). Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα είχε ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες στερεάς κατάστασης γύρω στο 2028, οπότε είναι πιθανό η τεχνολογία να είναι διαθέσιμη και να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο GT-R.