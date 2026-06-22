Από σήμερα 22 Ιουνίου ξεκινάει η διάθεση του νέου Zeekr 7GT και θα είναι διαθέσιμο σε 16 ευρωπαϊκές. Η κινέζικη εταιρία έχει στόχο έως το τέλος του 2026 να καλύψει το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Zeekr. Την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την έκανε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών τον Ιανουάριο του 2026.

Η πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική παρουσίαση έγινε στην Μαρμπέλα της Ισπανίας. Από τη στιγμή που δεν το οδηγήσαμε δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε τις δικές μας εντυπώσεις. Αν έχει καλό πάτημα και αν είναι ασφαλές όταν το οδηγεί ένας οικογενειάρχης που δεν είναι εξοικειωμένος στα γρήγορα ξεκινήματα.

Και επισημαίνω αυτό γιατί η κατασκευάστρια εταιρία δίνει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Μπορεί άραγε ένας μέσος οδηγός που μέχρι τώρα οδηγούσε αυτοκίνητα με επιτάχυνση από 0-100 σε 10’’ να ανταποκριθεί σε επιταχύνσεις αγωνιστικού αυτοκινήτου; Θα δούμε όταν το οδηγήσουμε αν και πόσο ασφαλές είναι.

Σήμερα θα σας μεταφέρουμε απλά κάποια χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου που προβάλουν οι ίδιοι κατασκευαστές.

Ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe για το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT δήλωσε:

«Η Zeekr είναι μια μάρκα που εξελίσσεται με ταχύτητα. Συνδυάζουμε την κλίμακα και την τεχνολογία του Geely Holding Group με ευρωπαϊκό σχεδιασμό, μηχανολογική εξέλιξη και βαθιά γνώση της αγοράς. Οι πελάτες αναζητούν περισσότερες επιδόσεις, τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής χωρίς συμβιβασμούς. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εξαιρετικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα πραγματικό GT».

Το μεταξόνιο έχει μήκος 2.900 mm και το συνολικό ύψος είναι 1.456 mm. Στις φωτογραφίες που είδαμε δείχνει να έχει γραμμές GT με κοντό μπροστινό πρόβολο, χαμηλό καπό, καμπίνα μετατοπισμένη προς τα πίσω και μια εντυπωσιακή γραμμή οροφής που καταλήγει σε αεροτομή και δυναμικό πίσω μέρος. Η αεροτομή τύπου ducktail και ο ενσωματωμένος διαχύτης αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του, ενώ η διπλή αεροτομή οροφής συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση της ροής αέρα.

Στο εμπρός μέρος, το χαμηλό καπό τύπου clamshell βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, ενώ τα εξαιρετικά λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα αποπνέουν ακρίβεια και τεχνολογική υπεροχή. Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Hidden Energy» της Zeekr ενσωματώνει διακριτικά κάμερες και αισθητήρες στις καθαρές γραμμές του αμαξώματος, ενώ η ενεργή εισαγωγή αέρα ανοίγει μόνο όταν απαιτείται.

Οι πόρτες είναι χωρίς πλαίσιο και η άμεση ένωση γυάλινων επιφανειών και αμαξώματος ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας.

Οι θόλοι των τροχών φιλοξενούν ζάντες αλουμινίου 19 ή 20 ιντσών, ενώ οι χαρακτηριστικές πορτοκαλί δαγκάνες φρένων και οι μεγάλοι αεριζόμενοι δίσκοι των εκδόσεων Privilege ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Πίσω από το τριάκτινο τιμόνι βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών. Κάτω από την κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών βρίσκονται δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone ισχύος 50W, συμπληρωμένοι από θύρες USB-C 60W και 27W.

Η πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,73 m² ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, φιλτράροντας το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς να απαιτείται φυσικό σκίαστρο.

Η μέγιστη αυτή απόδοση προέρχεται από μπαταρία Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου (NMC) χωρητικότητας 100 kWh, η οποία τροφοδοτεί δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW στον εμπρός άξονα και 310 kW στον πίσω).

Το 7GT υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), με ισχύ φόρτισης έως 450 kW για την έκδοση με μπαταρία LFP και έως 420 kW για την έκδοση με μπαταρία NMC, υπό βέλτιστες συνθήκες2. Για φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους προορισμούς, το 7GT υποστηρίζει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 100% σε λιγότερο από πέντε ώρες.

Υπάρχουν τρείς εκδόσεις:

Η έκδοση Core είναι πισωκίνητη (RWD), με μπαταρία LFP 75 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 310 kW, αποδίδοντας 421 ίππους και αυτονομία έως 519 km (WLTP).

Η έκδοση Long Range RWD χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία NMC 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 655 km (WLTP).

Η κορυφαία έκδοση Privilege AWD αποτελεί την πιο σπορ πρόταση. Συνδυάζει τη μπαταρία 100 kWh με δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW εμπρός, 310 kW πίσω), αποδίδοντας 646 ίππους και 710 Nm ροπής. Η τιμή του Zeekr 7GT στην Ελλάδα ξεκινά από 46.990 ευρώ. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 km.