Η Zeekr, το premium ηλεκτρικό brand που ανήκει στον όμιλο Geely και έχει ήδη εισέλθει δυναμικά στη χώρα μας με τα Zeekr 001, 7x και Χ, παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το Zeekr 7GT, ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό shooting brake με ισχυρό χαρακτήρα και τεχνολογικές καινοτομίες. Το 7GT συνδυάζει τη σπορ οδήγηση με την πρακτικότητα ενός αυτοκινήτου καθημερινής χρήσης και φέρνει νέα προσέγγιση στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το 7GT έχει εντυπωσιακό σχεδιασμό, που βασίζεται σε μια δυναμική, χαμηλή σιλουέτα με χαρακτηριστικά shooting brake: μήκος 4,817 μ., πλάτος 2,07 μ. και ύψος 1,456 μ., με συνολικά χώρους για πέντε επιβάτες και 456 λίτρα πορτμπαγκάζ, για πρακτική καθημερινή χρήση.

Στην καρδιά του 7GT βρίσκεται η αρχιτεκτονική 800V επιτρέποντας έξτρα γρήγορη φόρτιση και υψηλή απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο υποστηρίζει φόρτιση έως 480 kW, που σημαίνει ότι μια μπαταρία μπορεί να ανεφοδιαστεί από 10 % έως 80 % σε περίπου 13 λεπτά, σε συμβατό σταθμό ταχυφορτιστή.

Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταριών. Η μία είναι 75 kWh, για πιο ελαφριά και άμεση απόκριση, και η δεύτερη 100 kWh, που προσφέρει 655χλμ. αυτονομίας, προσφέροντας πραγματική ξεγνοιασιά στα ταξίδια.

Το 7GT διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις με βάση τη μετάδοση και τις επιδόσεις. Η βασική έκδοση με κίνηση στον πίσω άξονα, προσφέρει περίπου 421 ίππους, ενώ οι κορυφαίες εκδόσεις με τετρακίνηση (AWD) ανεβάζουν την απόδοση ακόμα ψηλότερα, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα πάνω από 210 χλμ./ώρα. Το πλαίσιο και η ανάρτηση είναι ρυθμισμένα ώστε να προσφέρουν ισορροπημένη οδηγική συμπεριφορά, ενώ τα προηγμένα συστήματα ανάρτησης και επιλογές προγραμμάτων οδήγησης (π.χ. Snow, Sport) δίνουν στον οδηγό δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις συνθήκες.

Μπροστά στον οδηγό υπάρχει ένα 35,5 ιντσών Head-Up Display που προβάλει βασικές πληροφορίες οδήγησης στο παρμπρίζ, ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλά και μία οθόνη αφής για το σύστημα infotainment. Στον τομέα της ασφάλειας, το Zeekr 7GT ενσωματώνει μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και προσαρμοζόμενο cruise control.

Η Zeekr έχει ήδη επεκτείνει σημαντικά την παρουσία της σε ευρωπαϊκές αγορές, και το 7GT αναμένεται να συνεχίσει αυτήν την τάση, με πρώτες παραδόσεις σε χώρες όπως Σουηδία, Νορβηγία και άλλα κράτη της Ε.Ε. Οι τιμές στην Ευρώπη ξεκινούν από περίπου 45.990 € για την βασική έκδοση (Γερμανία).