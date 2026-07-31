Η Zeekr ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή της πορεία παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Zeekr 9X, το πρώτο άκρως πολυτελές SUV στην ιστορία της μάρκας. Σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το νέο μοντέλο συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, premium κατασκευή και επιδόσεις που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε πολύ ακριβότερες προτάσεις της αγοράς.

Το νέο Zeekr 9X θα είναι διαθέσιμο στις αποχρώσεις Crystal White, Lava Grey και Onyx Black, ενώ προσφέρεται και με το ειδικό πακέτο Black Pack, το οποίο ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του μεγάλου SUV.

897 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα

Κάτω από το αμάξωμα του Zeekr 9X βρίσκεται ένα νέας γενιάς σύστημα κίνησης 900V, το οποίο συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες και αποδίδει έως 897 ίππους. Παρά τις μεγάλες του διαστάσεις, το πολυτελές SUV επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα.

Η Zeekr χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το σύστημα Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance, το οποίο προσφέρει την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα μεγάλων αποστάσεων χωρίς άγχος αυτονομίας. Ο βενζινοκινητήρας δεν κινεί τους τροχούς, αντιθέτως φορτίζει την μπαταρία.

Φόρτιση σε χρόνο… καφέ

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου 9X είναι η δυνατότητα ταχύτατης φόρτισης. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 900V, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 9,5 λεπτά, ένα νούμερο που τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στα ταχύτερα φορτιζόμενα SUV της αγοράς.

Παράλληλα, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας προσφέρει συνολική αυτονομία έως 737 χιλιόμετρα, συνδυάζοντας ηλεκτρική λειτουργία και τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων που λειτουργεί ως γεννήτρια επέκτασης αυτονομίας.

Καμπίνα που θυμίζει ιδιωτικό lounge

Με το πάτημα ενός κουμπιού, τα καθίσματα ανακλίνονται, τα υποπόδια επεκτείνονται και τα σκίαστρα ιδιωτικότητας ενεργοποιούνται, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο χαλάρωσης αντίστοιχο ενός πολυτελούς lounge. Τα καθίσματα πρώτης και δεύτερης σειράς διαθέτουν λειτουργίες μασάζ, εξαερισμού και θέρμανσης, ενώ η ενεργή ακύρωση θορύβου δημιουργεί ένα εξαιρετικά ήσυχο περιβάλλον στο εσωτερικό.

Την premium αίσθηση ενισχύουν οι επενδύσεις από δέρμα Nappa, τα διακοσμητικά στοιχεία από φυσικό ξύλο Nordic Wood και ο κρυστάλλινος περιστροφικός επιλογέας στην κεντρική κονσόλα.

Κινηματογραφική εμπειρία εν κινήσει

Στην οροφή βρίσκεται ενσωματωμένη μία OLED οθόνη 17 ιντσών ανάλυσης 3K, η οποία αναπτύσσεται ηλεκτρικά και μετακινείται έως και 88 εκατοστά προς τους επιβάτες για ιδανική θέαση. Παράλληλα, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα σκίαστρα, ρυθμίζει τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και μετατρέπει την καμπίνα σε έναν ιδιωτικό κινηματογράφο.

Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν επίσης μια αφαιρούμενη οθόνη 6,3 ιντσών, μέσω της οποίας μπορούν να ελέγχουν τον φωτισμό, τον κλιματισμό και τις λειτουργίες ψυχαγωγίας. Το ενσωματωμένο ψυγείο προσφέρει δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης από -6°C έως +50°C, καλύπτοντας από την ψύξη ποτών έως τη διατήρηση ζεστών ροφημάτων.

Ήχος Naim με 32 ηχεία

Το ηχοσύστημα του Zeekr 9X φέρει την υπογραφή της Naim και αποτελείται από 32 ηχεία, ενισχυτή 40 καναλιών και διπλά subwoofers. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται απτικοί μετατροπείς δόνησης, ηχεία στα προσκέφαλα και ειδικοί ενεργοποιητές στα καθίσματα, δημιουργώντας μία καθηλωτική εμπειρία τετραδιάστατου ήχου. Οι διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν τα προγράμματα Naim Signature, Studio, Live, Cinema, Club και Podcast, προσαρμόζοντας τον χαρακτήρα της καμπίνας ανάλογα με το περιεχόμενο.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Το νέο Zeekr 9X εξοπλίζεται με προηγμένο σύστημα ADAS που αξιοποιεί τεχνολογία LiDAR, ενώ διαθέτει λειτουργίες όπως: Highway Navigation Assist, Remote Parking Assist, Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, Head-Up Display 47 ιντσών (το τελευταίο προβάλλει στο οπτικό πεδίο του οδηγού πληροφορίες πλοήγησης, ταχύτητας και εικόνα από τις κάμερες του οχήματος).

Χώροι και πρακτικότητα

Παρά τον έντονα πολυτελή χαρακτήρα του, το Zeekr 9X δεν παραμελεί την πρακτικότητα, καθώς ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 677 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων αυξάνεται στα 2.148 λίτρα. Παράλληλα, το SUV διαθέτει δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά, ενισχύοντας τον πολυχρηστικό του χαρακτήρα.