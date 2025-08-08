Την Zeekr στην Ελλάδα δεν την ξέρουμε. Ούτε σας φίρμα αλλά ούτε σαν ιστορία. Ωστόσο στην Κίνα θεωρείται ότι είναι η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας. Η μάρκα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και πάνω σ αυτή «χτίζει» τα νέα της μοντέλα. Η Zeekr στην Κίνα αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες μπαταριών, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων και αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Οι επικεφαλής της εταιρίας στοχεύουν στη δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου οικοσυστήματος χρηστών έχοντας ως πρότυπο την καινοτομία.

Μετά τη συμφωνία που έκανε με την GEO Mobility Hellas, το πλάνο αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία το πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X.

Η Zeekr πρίν έρθει στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει συνεργασίες με διάφορες εταιρίες στην Ευρώπη, με σκοπό να αναπτύξει τη δική της στρατηγική . ‘Ήδη τα πρώτα λανσαρίσματα έγιναν στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο.

Στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά μοντέλα της Zeekr θα παρουσιάζονται σε εκθέσεις της μάρκας σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από το experience center στην Αθήνα. Οι εκθέσεις θα συνοδεύονται από ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων σημείων service, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. Στις εκθέσεις θα υπάρχουν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Zeekr, συμπεριλαμβανομένου του νέου μεσαίου SUV Zeekr 7X, του shooting brake Zeekr 001 και του compact SUV Zeekr X.

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική της Zeekr για την Ευρώπη. Θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη και η άφιξη των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024.

H Zeekr, εμπιστεύτηκε στην Ελλάδα την GEO Mobility Hellas που έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική αγορά. Η συνεργασία αφορά την προσφορά όλης της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων της Zeekr στις εκθέσεις σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες, από δοκιμαστικές διαδρομές και διαμορφώσεις έως την παραγγελία, την παράδοση και το service.

Το πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην Αθήνα.

Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης.

H Zeekr κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV – μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητας φόρτισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zeekr Europe, Lothar Schupet, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη μάρκα μας στην Ελλάδα, μαζί με τους συνεργάτες μας, την GEO Mobility Hellas. Αυτό θα είναι το ντεμπούτο μας στη νότια Ευρώπη και είμαι υπερήφανος που, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορούμε μαζί να συμβάλουμε στην μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα».

Ο Ran Danai, Διευθύνων Σύμβουλος της GEO Mobility Hellas δήλωσε:

«Στην GEO Mobility Hellas, οι ισχυρές συνεργασίες και το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη Zeekr και τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα και προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη σχέση. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξηλεκτρίσουμε την αγορά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers της μάρκας».

Τα στοιχεία που δίνει η εταιρία είναι:

Zeekr 7X: Κατανάλωση συνδυαστικού κύκλου σε kWh/100km: 17,7-19,9 (WLTP). Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο σε g/km: 0.

Zeekr 001: Κατανάλωση μικτού κύκλου σε kWh/100km: 17,3-18,5 (WLTP). Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο σε g/km: 0.

Zeekr X: Κατανάλωση μικτού κύκλου σε kWh/100km: 16,4-17,3 (WLTP). Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο σε g/km: 0).