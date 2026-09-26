Με μια εντυπωσιακή επίδοση, η Zeekr αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της premium ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα για τον Αύγουστο του 2026. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της πολυτελούς κατηγορίας αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο, επιβεβαιώνοντας πως ο συνδυασμός τεχνολογικής υπεροχής, premium αισθητικής και κορυφαίας οδηγικής εμπειρίας έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού.

Για τη GEO Mobility Hellas, επίσημο εισαγωγέα της Zeekr στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ουσιαστικό επιστέγασμα της προσπάθειας για την εδραίωση της μάρκας στην premium κατηγορία. Παράλληλα, δίνει νέα ώθηση σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης, με επίκεντρο τόσο τα premium μοντέλα της, όσο και την ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη.

Η GEO Mobility Hellas ενδυναμώνει την παρουσία της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού πανελλαδικού δικτύου. Η επέκταση αυτή εκφράζει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, να ανακαλύψουν την τεχνολογία τους και να βιώσουν την εμπειρία Zeekr.

Στον πυρήνα αυτής της πορείας βρίσκεται μια γκάμα με διακριτή ταυτότητα και προτάσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Το Zeekr 001, το πολυτελές shooting brake της μάρκας, συνδυάζει δυναμική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα με την πρακτικότητα. Το Zeekr 7X εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στο premium SUV, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και την ευελιξία της καθημερινής χρήσης. Το Zeekr X μεταφέρει την premium εμπειρία σε ένα compact SUV, με ξεχωριστή αισθητική και χαρακτήρα ιδανικό για την πόλη.

Το πρόσφατο λανσάρισμα του Zeekr 7GT προσθέτει μια νέα διάσταση στην ελληνική γκάμα. Με δυναμική παρουσία και προσανατολισμό στην οδηγική εμπειρία, διευρύνει τις επιλογές για όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει επιδόσεις, ποιότητα και καθημερινή χρηστικότητα.

Η συνέχεια περιλαμβάνει την αναμενόμενη άφιξη του Zeekr 9X στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2027. Το εντυπωσιακό SUV αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία της πολυτέλειας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξή της.

Η πρωτιά του Αυγούστου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία. Με τη GEO Mobility Hellas να επενδύει συστηματικά στο δίκτυο και στην εμπειρία του πελάτη, η Zeekr συνεχίζει να χτίζει τη θέση της στην Ελλάδα, προσφέροντας μια σύγχρονη και ουσιαστική έκφραση της premium κινητικότητας.