Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Τα αυτοκίνητα της κινέζικης εταιρίας Zeekr δεν τα γνωρίζαμε. Πρόσφατα τα μάθαμε και πριν από μερικές εβδομάδες τα οδηγήσαμε. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε από το οδηγικό τεστ που κάναμε: https://www.zougla.gr/automoto/tests/stin-ellada-i-premium-etairia-zeekr-me-ta-montela-x-001-kai-7x-i-ilektrokinisi-sta-kalytera-kai-tachytera-tis/

Τα αυτοκίνητα αυτά που είναι 100% ηλεκτρικά, έχουν αρκετές καινοτομίες και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Τις ημέρες αυτές τα δύο μοντέλα, το Zeekr X και το Zeekr 7X μπορείτε να τα δείτε από κοντά στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Όσοι μάλιστα ενδιαφέρονται να πάρουν μια γεύση από άλλη τεχνολογία μπορούν να κλείσουν ραντεβού για ένα οδηγικό τέστ. Με προσοχή όμως γιατί οι ίπποι είναι πάρα πολλοί και οι επιταχύνσεις για τους οδηγούς που δεν ξέρουν από γρήγορα αυτοκίνητα, είναι τρομακρικές.

Το Zeekr 7X ξεχωρίζει για τον σύγχρονο, αεροδυναμικό σχεδιασμό του, το ευρύχωρο premium εσωτερικό του, και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που δημιουργούν μια εξαιρετικά ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία. Με ισχύ έως 646 ίππους, αυτονομία 615 χιλιομέτρων, μπαταρία χωρητικότητας 100KW και προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V για φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά, το Zeekr 7X αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.

Το Zeekr 7X είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα Zeekr 001 και Zeekr X). Με το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας ξεχωρίζει με τους λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω.Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21″) προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν και το Zeekr X, το compact ηλεκτρικό crossover που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις για την ευελιξία, την τεχνολογική του ταυτότητα και την premium προσέγγισή του στην καθημερινή μετακίνηση. Την περίοδο παρουσίας του Zeekr X στο Mediterranean Cosmos, το μοντέλο θα διατίθεται με το ειδικό πρόγραμμα “Zeekr Χtreme Value 50” με τιμή από €32.990 (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους του προγράμματος ΚΗ3) ή με προνομιακό επιτόκιο 0% και €288 τον μήνα.