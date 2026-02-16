Την 70ή επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν με έναν μοναδικό τρόπο ο 92χρονος Derek Evans και η 94χρονη σύζυγός του Audrey, και τελικά έκαναν ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα. Απέκτησαν την πρώτη τους Porsche, μια Macan σε χρώμα Crayon, σηματοδοτώντας με εντυπωσιακό τρόπο αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

«Θέλαμε πάντα κάτι ξεχωριστό», λέει ο Derek, «σε όλη μας τη ζωή απολαμβάνουμε το αίσθημα της δύναμης, της ταχύτητας, αλλά και της άνεσης». Η επιλογή τους να αγοράσουν μια Porsche σε αυτή τη φάση της ζωής τους δείχνει ότι το πάθος για το αυτοκίνητο δεν έχει ηλικία.

Η ιστορία της σχέσης τους με την οδήγηση, ξεκινά από πολύ παλιά. Ο Derek θυμάται ότι έμαθε να οδηγεί στη δεκαετία του 1950 με το αυτοκίνητο του πατέρα του, ένα Ford 8, ενώ το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν ως νεόνυμφοι ήταν ένα Austin 7. Μια πορεία ζωής που ξεκινά από απλά μηχανοκίνητα μέσα, και φτάνει στην απόκτηση μιας Porsche Macan, δείχνοντας τη διαχρονική σχέση που μπορεί να έχει κάποιος με το αυτοκίνητο.

Οι Evans δεν πήραν το αμάξι για να το… κοιτάνε παρκαρισμένο. Αυτήν την περίοδο έχουν ήδη προσθέσει αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα στον μετρητή της Macan, απολαμβάνοντας κάθε διαδρομή και σχεδιάζοντας μελλοντικά ταξίδια. Όσο για το… επόμενο αυτοκίνητο που έχουν στο μυαλό τους, ο Derek δεν διστάζει: «Θα ήθελα μία Taycan. Είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο και μείναμε έκπληκτοι όταν το δοκιμάσαμε. Η αλήθεια είναι πως μας αρέσει να κινούμαστε σβέλτα και το μοντέλο στις στροφές είναι φανταστικό. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει μια αίσθηση απόλυτης ασφάλειας».

Μάλιστα η κόρη τους συμπλήρωσε: “Δεν υπάρχει κανείς στην πόλη που να ξεκινά ταχύτερα στα φανάρια από τον πατέρα μου. Τους αφήνει όλους πίσω”.

Αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς μια ευχάριστη είδηση. Είναι υπενθύμιση ότι η αγάπη για το αυτοκίνητο και τις εμπειρίες πίσω από το τιμόνι, μπορεί να συνοδεύει έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή και ότι μερικές φορές, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, ακόμα και στα 90.