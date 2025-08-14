Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όπου κι αν κοιτάξουμε πλέον, υπάρχει ένα νέο ηλεκτρικό supercar με εξωφρενική ιπποδύναμη, που φτάνει τα 100χλμ./ώρα σε 2 με 3 δευτ.. Αλλά όπως έχουν ήδη δηλώσει αρκετοί CEO αυτοκινητοβιομηχανιών, οι πλούσιοι πελάτες απλά δεν ερωτεύονται τα ηλεκτρικά hypercars. Γιατί ενώ ένα sedan με μπαταρία μπορεί να έχει νόημα, ένα αυτοκίνητο κορυφαίων επιδόσεων χρειάζεται ήχο – πραγματικό, μηχανικό ήχο, και τις ανάλογες δονήσεις. Γι’ αυτό το GP1 της νεοφερμένης Βρετανικής εταιρίας, Garagisti & Co, είναι πιθανό να ενθουσιάσει τους γνήσιους petrolheads.

Το GP1 είναι ένα supercar χτισμένο γύρω από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V12, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και κίνηση στους πίσω τροχούς. «Ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο αποκλειστικά για τη χαρά της οδήγησης χωρίς φιλτράρισμα», αναφέρει η εταιρεία στην επίσημη δήλωση της.

Στην καρδιά του του GP1 βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος, ατμοσφαιρικός V12 6,6 λίτρων που αναπτύχθηκε από την Italtecnica, μια σεβαστή ιταλική εταιρεία μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά – 800 ίπποι στις 9.000 σ.α.λ., με ροπή που ξεπερνά τα 700 Nm ροπής.

Καμία ηλεκτροκίνηση, κανένα turbo. Ωμή ατμοσφαιρική δύναμη.

Όλη αυτή η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός διαμήκως τοποθετημένου εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων Xtrac «που προσφέρει απαράμιλλη απτική ικανότητα και εμπλοκή», λέει η Garagisti & Co. Το βάρος του αυτοκινήτου είναι στα 1.000 κιλά.

Τα μηχανικά εξαρτήματα προέρχονται από κορυφαίες εταιρείες όπως η Brembo, η Öhlins και άλλοι αξιόπιστοι προμηθευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία. Όσον αφορά τη σχεδίαση, αυτή προήλθε από τον Angel Guerra, πρώην σχεδιαστή της Bugatti και της Rimac, αντλώντας έμπνευση από εμβληματικές μηχανές όπως η Lancia Stratos Zero, η Lamborghini Countach και άλλα αριστουργήματα του Marcello Gandini.

Το εσωτερικό υιοθετεί καθαρό μινιμαλισμό. Δεν υπάρχουν υπερμεγέθεις οθόνες, ούτε χειριστήρια αφής, παρά μόνο τα απαραίτητα. Μια προεξέχουσα κεντρική σήραγγα βρίσκεται ανάμεσα στα δύο καθίσματα, με φυσικούς διακόπτες και έναν παραδοσιακό λεβιέ ταχυτήτων. «Όλα είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι», λέει η εταιρεία. Ο σχεδιασμός ακολουθεί την κατευθυντήρια αρχή του Angel Guerra: «Μόνο εσύ, το αυτοκίνητο και ο δρόμος μπροστά».

Το Garagisti & Co. GP1 βρίσκεται τώρα στα τελικά στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, με τις παραδόσεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες. Πάντως η παραγωγή περιορίζεται αυστηρά σε μόλις 25 μονάδες, η καθεμία από τις οποίες ξεκινά από περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια.