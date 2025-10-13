Του Γιώργου Παλληκάρη

Μήπως τελευταία συναντάτε καθημερινά στο δρόμο αρκετά Citroen C4; Έχετε και εσείς παρατηρήσει να κυκλοφορούν όλο και περισσότερα; Όχι, δεν είναι η ιδέα σας, είναι η πραγματικότητα των αριθμών που αποδεικνύει πως όταν κάτι είναι καλό, είναι αναγκασμένο να πετύχει.

Έτσι, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως τους καλοκαιρινούς μήνες το Citroen C4 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της ελληνικής αγοράς , καθώς έχει να προσφέρει στον Έλληνα αυτό που χρειάζεται. Ένα όμορφο σύνολο που πάει, δεν καίει και δεν αφήνει τους κακοφτιαγμένους ελληνικούς δρόμους να επηρεάσουν την άνεση της καμπίνας.

Ένα σχεδιαστικό μωσαϊκό που ενώνει πολλές κατηγορίες , δημιουργώντας δυναμική εμφάνιση



Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να πετύχει ένα μοντέλο τη σήμερον εποχή που υπάρχουν χιλιάδες επιλογές, είναι να ξεχωρίσει από τη μάζα, χωρίς όμως να προκαλεί. Σε αυτό τον δύσκολο τομέα, το νέο Citroen C4 παίρνει άριστα μιας και δεν μοιάζει με κανένα άλλο όχημα της αγοράς, προβάλλοντας την μοναδική και άκρως μοντέρνα σχεδιαστική του ταυτότητα με περηφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα, το C4 συνδυάζει την κομψότητα ενός fastback, τη δυναμική στάση ενός coupé και τις στιλιστικές αναφορές ενός SUV. Highlight είναι σίγουρα τα φωτιστικά τριπλά LED σώματα που δίνουν αγριάδα στο σύνολο (τόσο μπροστά όσο και πίσω), μαζί με το νέο σήμα της Citroen και την μοντέρνα γρίλια. Όμορφη πινελιά στην σχεδιαστική μοναδικότητα, η χαμηλά τοποθετημένη στο πίσω παρμπρίζ αεροτομή, που δίνει μία σπορ πινελιά σε ένα κομψό, μοντέρνο και επιβλητικό σύνολο. Και εάν έχετε παρατηρήσει, δύσκολα θα πετύχετε δύο πανομοιότυπα C4 στο δρόμο, μιας και οι επιλογές εξατομίκευσης είναι τόσες πολλές που μπορείτε να φτιάξετε ένα σύνολο που δεν θα κυκλοφορεί όμοιο του.

Hi-tech και άνετη καμπίνα που σε βοηθάει και δεν σε “πνίγει” με την τεχνολογία

Φυσικά αυτή η μοντέρνα και ευχάριστη εικόνα του εξωτερικού, περνάει και στο εσωτερικό, πάντα με τις αντίστοιχες και απαραίτητες hi-tech πινελιές. Αρχικά ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών (υψηλής ευκρίνειας) για τις περισσότερες οδηγικές πληροφορίες, ενώ υπάρχει και head up display που εμφανίζει στο παρμπρίζ τις πιο βασικές από αυτές (χωρίς ο οδηγός να παίρνει τα μάτια του από το δρόμο). Παράλληλα όμως, στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει και μία οθόνη αφής 10 ιντσών η οποία αποτελεί το κέντρο ελέγχου για τις περισσότερες λειτουργίες. Η συγκεκριμένη, εκτός από αναβαθμισμένα γραφικά (κάτι που βοηθάει εκπληκτικά πολύ στην προβολή εικόνας από την κάμερα οπισθοπορείας), έχει και ChatGPT αλλά και δυνατότητα φωνητικών εντολών.

Και επειδή το παν είναι η καθημερινότητα να γίνεται πιο εύκολη, χάρη στην ασύρματη συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, οι χρήστες απολαμβάνουν άνετη και καθαρή καμπίνα, χωρίς περιττά καλώδια. Μάλιστα το σύστημα υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για συνεχή βελτίωση έτσι ώστε το μοντέλο να είναι πάντα up to date, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κάνει το παραμικρό.

Με ιδανικές διαστάσεις και ασύγκριτη άνεση

Έχοντας μήκος 4.350χλστ. και πλάτος στα 1.800χλστ. το Citroen C4 έχει τις ιδανικές αναλογίες ώστε από τη μία να μπορεί να σηκώσει τα οικογενειακά βάρη, από την άλλη να κινείται με άνεση εντός πόλης. Θα φιλοξενήσει μέχρι και 5 ενήλικες (χάρη στο μεταξόνιο των 2.675χλστ.) ενώ ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 380λτ. και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.250λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Φυσικά η άνεση αποτελεί τον κύριο πυλώνα των αξιών που πρεσβεύει η Citroen και το C4 βρίσκεται σε απόλυτη συνοχή με αυτές τις αξίες.

Τα καθίσματα Advanced Comfort ξεχωρίζουν για την οπτική και λειτουργική τους άνεση, με το χαρακτηριστικό “αφρώδες” φινίρισμα να δημιουργεί μια αίσθηση φιλόξενης πολυτέλειας. Ενισχυμένα με επιπλέον 15χλστ. αφρού, προσφέρουν μαλακή αίσθηση από την πρώτη στιγμή, ενώ ο δυναμικός αφρός υψηλής πυκνότητας στο εσωτερικό τους εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, η εργονομική στήριξη ενισχύεται με ρυθμίσεις ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό, προσφέροντας άψογη σωματική στήριξη.

Σε συνδυασμό με την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort, που ενσωματώνει Progressive Hydraulic Cushions, η οδήγηση μετατρέπεται σε μια μοναδικά ομαλή και απολαυστική εμπειρία, θυμίζοντας την αίσθηση ενός “μαγικού χαλιού” που απορροφά τις κακοτεχνίες του δρόμου και προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα.

Με σουίτα συστημάτων που το μετατρέπουν σε ένα ευκολοδήγητο… φρούριο



Εκτός όμως από την άνεση, το C4 παίρνει άριστα και στον τομέα της ασφάλειας με δεκάδες συστήματα ασφαλείας που κάνουν την οδήγηση όχι μόνο πιο ασφαλή, αλλά και άνετη. Πιο συγκεκριμένα, η λίστα εξοπλισμού είναι υπερπλήρης με λειτουργίες όπως αυτόματο φρενάρισμα, προειδοποίηση σύγκρουσης, αναγνώρισης πινακίδων Κ.Ο.Κ., Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, επιτήρηση τυφλού σημείου και πολλά ακόμα στοιχεία που παίρνουν το άγχος από τον οδηγό και του αφήνουν την χαρά της οδήγησης.

Άκρως αποδοτικές υβριδικές εκδόσεις που προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση αλλά και αμιγώς EV κίνηση χωρίς φορτίσεις και καλώδια

Με την οικονομία πλέον να είναι ο απόλυτος καθημερινός στόχος, το C4 έχει την απάντηση και λέγεται υβριδισμός. Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο υβριδικές εκδόσεις που προσφέρουν επιδόσεις και παράλληλα χαμηλή κατανάλωση, χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη έκδοση χρησιμοποιεί έναν 1.200άρη Puretech 3κύλινδρο turbo κινητήρα 110 ίππων και η δεύτερη έναν ίδιου κυβισμού αλλά με αυξημένη απόδοση στους 145 ίππους. Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με αυτόματο κιβώτιο E-DSC6 αλλά και με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V και έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων (55 Nm ροπής). Χάρη σε αυτό, το C4 πετυχαίνει χαμηλή κατανάλωση μιας και το mild hybrid σύστημα του επιτρέπει να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με ταχύτητες έως 30χλμ./ώρα. Με πιο απλά λόγια, θα μπορείτε να κινείστε αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς να χρειάζεστε φόρτιση (γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση)για το 50% των αστικών μετακινήσεων σας, με μηδενικά έξοδα. Μάλιστα το σύστημα εκκινεί το όχημα ηλεκτρικά και αναλαμβάνει αυτόματα το “άναψε σβήσε” του κινητήρα ώστε να εξοικονομείται συνεχώς καύσιμο.

Νέες εκδόσεις Plus Pack και Plus Tech Pach: Κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού, πάντα με υβριδικά σύνολα

Η Citroen αφουγκράζεται το ελληνικό κοινό και τις ανάγκες του, για αυτό και προσφέρει τις δύο νέες εκδόσεις Plus Pack (22.900 ευρώ) και Plus Tech Pack (23.900 ευρώ), οι οποίες δίνουν νέα σημασία στην έννοια value for money. Και οι δύο προσφέρονται με τον κινητήρα Hybrid 145 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο, και παρόλη τη χαμηλή τιμή τους, εκτός από 5ετή εγγύηση, προσφέρουν και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν τα εντυπωσιακά καθίσματα τεχνολογίας Advanced Comfort®, την ανάρτηση Citroën Advanced

Comfort® με τα υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης, οθόνη αφής 10 ιντσών και φυσικά όλη τη σουίτα συστημάτων ADAS (πάνω από 20 τεχνολογίες) που το κάνουν φρούριο.

Φυσικά, για όσους έχουν μόνιμη πρόσβαση σε φορτιστή και θέλουν να κινούνται συνεχώς ηλεκτρικά, υπάρχουν και δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Μία με μπαταρία 50kWh και απόδοση 136 ίππων, στην οποία η αυτονομία φτάνει τα 479χλμ. και μία με μπαταρία 54kWh και απόδοση 156 ίππων, στην οποία η αυτονομία ξεπερνά τα 557χλμ. (σε αστική κύκλο). Το μοντέλο προσφέρει και την δυνατότητα ταχυφόρτισης 100kW, αναπληρώνοντας την μπαταρία από το 20 στο 80% σε μόλις 26 λεπτά, ενώ σε παροχή 11kW απαιτούνται περίπου 4μιση ώρες. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις εκκινούν από τα 34.500 ευρώ (φυσικά λαμβάνουν και την κρατική επιδότηση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.

Οδηγήστε το και θα καταλάβετε

Εάν θέλετε ένα όμορφο, ξεχωριστό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο με χώρους για όλη την οικογένεια, ασύγκριτη οδηγική άνεση και με κινητήρες που πάνε και δεν καίνε, τότε πατήστε ΕΔΩ, κλείστε ένα test drive και ανακαλύψτε πως απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω έχει το νέο Citroen C4.