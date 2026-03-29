Το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ διεξάγεται σήμερα Κυριακή και το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά έξι Ε.Δ. με τα αγωνιστικά που παίρνουν μέρος να φτάνουν τα 52. Ενώ ο αγώνας κυλούσε χωρίς προβλήματα παρά τις βροχές των προηγούμενων ωρών, οι πρωτοπόροι έως εκείνη την στιγμή Παπαδημητρίου-Κουζιώνης είχαν μία δυνατή επαφή με δέντρο στην 3η Ε.Δ., με αποτέλεσμα να διαλυθεί το πίσω ψαλίδι της Fabia RS και να τους αναγκάσει σε εγκατάλειψη. Ευτυχώς και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι Σερδερίδης-Miclotte ανέβηκαν πρώτοι στην γενική κατάταξη. Στις 16:30 ξεκίνησε η 5η Ειδική Διαδρομή "Γούμερο-Κλινδιά" 3 και στις 16:58 ξεκινά η Power Stage "Φολόη".