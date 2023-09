Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Υπάρχει μία φράση στα αγγλικά που λέει «Drive it like you stole it» (Οδήγησε το σα να το έκλεψες) και μάλλον ταιριάζει γάντι στο σημερινό βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα πλάνα τράβηξε η dashcam από διερχόμενο αυτοκίνητο και δείχνουν μία Corvette να μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο από δεξιά, έχοντας μάλιστα και λωρίδα εισόδου.Χωρίς να ξέρουμε το γιατί, ο οδηγός προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα στο δεξιά τοιχάκι της λωρίδας επιταχύνσεως, έχασε τον έλεγχο, έφερε δύο σβούρες μέσα στον αυτοκινητόδρομο και όταν ίσιωσε το τιμόνι, έφυγε σαν κύριος.

Ευτυχώς ο δρόμος ήταν σχεδόν άδειος και δεν υπήρχε επαφή με άλλο όχημα, όμως ποιος οδηγός με σώας τα φρένας τρακάρει σε τοίχο και δεν σταματάει να δει τι ζημιά έχει προκληθεί στο όχημα του; Από την γκαζιά που πάτησε για να φύγει, μάλλον ο οδηγός του αυτοκινήτου ή ντράπηκε (!) και έφυγε άρον άρον ή δεν ήθελε με τίποτα να έρθει η αστυνομία ή κάποιο όργανο της τάξης στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ