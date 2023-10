Του Περικλή Χαλάτση

Στα ανεπίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που έγιναν στις 16.30 το απόγευμα, ο Ολλανδός Max Verstappen ήταν ταχύτερος. Έκανε χρόνο 1.27.428 ενώ ο Sainz με Ferrari ήταν κατά 0.334 πιο αργός. Μια άλλη Ferrari με τον Μονεγάσκο Charles Leclerc, τερμάτισε στην 3η θέση με +0.481.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βέβαια οι χρόνοι που είδατε δεν παίζουν κανένα ρόλο στον αγώνα που θα ακολουθήσει.

Εάν Ο Ολλανδός κάνει και πάλι καλύτερο χρόνο τότε θα ξεκινήσει πρώτος στον αγώνα της Κυριακής και ταυτόχρονα θα έχει κάνει 32 Pole Position.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αύριο Σάββατο, 7 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να γίνουν:

Στις 16.00 το Sprint Shootout όπου αυτός που θα κάνει καλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει πρώτος στο Sprint που θα γίνει στις 20.30 .

Εάν ο Vertsappen νικήσει τότε θα είναι η πρώτη φορά από το 1983 που θα έχουμε παγκόσμιο Πρωταθλητή ημέρα Σάββατο.

Στον αγώνα ο Ολλανδός χρειάζεται μια θέση έως την 6η για να συμπληρώσει μαθηματικά τον αριθμό που απαιτείται για να γίνει για 3η συνεχόμενη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Το ερώτημα είναι αν ο Max Verstappen θα κάνει αγώνα τακτικής ώστε σίγουρα να τερματίσει μέσα στις πρώτες 6 θέσεις η θα παλέψει για μία ακόμη νίκη.

Το Lusail International Circuit, βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ντόχα. Είναι μέσα στην έρημο. Το απόγευμα οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν από τη σκόνη γιατί φύσηξε αέρας και έφερε στην πίστα αρκετή άμμο.

Η πίστα που έχει καλή άσφαλτο έχει συνολικό μήκος 5.419 χλμ και οι πιλότοι της F1 την Κυριακή θα καλύψουν σε 57 γύρους 308.611 χλμ.

Για το Grand Prix του Qatar οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη C3 ως P Zero κόκκινη/ μαλακή. Αυτή είναι η ίδια επιλογή που έγινε και στον προηγούμενο αγώνα, στην Ιαπωνία.

Τον αγώνα για τις κατατακτήριες δοκιμές μπορείτε να τον δείτε από τα συνδρομητικά καναλια Ant1+ και F1 TV Pro.