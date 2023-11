Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα το βράδυ στις 20.00 (ώρα Ελλάδος) στις δεύτερες ανεπίσημες δοκιμές οι πιλότοι της F1 θα κάνουν τα τελευταία σεταρίσματα ενόψει του αγώνα της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι προβολείς έχουν στραφεί στην πίστα του Interlagos, στην πόλη του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου αύριο Σάββατο (4/11) στις 20.30 θα γίνει το τελευταίο Sprint της χρονιάς.

Πριν από λίγο στο P1, ο Carlos Sainz κινήθηκε σε απόλυτους ρυθμούς, έκανε 1:11.732 και κέρδισε το ανεπίσημο P1. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο ομόσταυλός του Charles Leclerc και έδωσε ιδιαίτερη χαρά στους ανθρώπους της Scuderia αφού οι δύο Ferrari έκαναν το 1-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Georges Russell με διαφορά μόλις 133 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Sainz έκλεισε την πρώτη τριάδα.

Τόσο ο Max Verstappen όσο και οι Sergio Perez δεν πίεσαν την κατάσταση αφού το ενδιαφέρον τους ήταν κυρίως στις ρυθμίσεις και έκαναν τον 16ο και 18ο χρόνο αντίστοιχα.

Οι χρόνοι στο P1

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Mercedes έχει κερδίσει τους περισσότερους αγώνες στο Interlagos από τότε που το Grand Prix της Βραζιλίας υιοθέτησε το όνομα της διοργανώτριας πόλης, με τους Lewis Hamilton και George Russell να κερδίζουν το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Το Interlagos έχει φιλοξενήσει συνολικά 39 Grand Prix παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τη Ferrari να έχει κερδίσει 10 φορές και τον Michael Schumacher να είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός με τέσσερις νίκες.

Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1973. Η πίστα είναι αριστερόστροφη και βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου, γεγονός που δίνει έναν μοναδικό χαρακτήρα. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν την Κυριακή 71 γύρους και θα καλύψουν 305.879 km.

Για τον αγώνα της Κυριακής μίλησε ο MARIO ISOLA, διευθυντής μηχανοκίνητο αθλητισμού PIRELLI:

«Η πίστα Interlagos στην πόλη του Σάο Πάολο της Βραζιλίας είναι γνωστή για την φιλοξενία συναρπαστικών αγώνων. Ο γύρος έχει μήκος μόλις 4.309 χιλιόμετρα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σύντομους της χρονιάς. Μόνο το Μονακό και το Μεξικό είναι μικρότερες διαδρομές..

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ένα απότομο κατηφορικό τμήμα μετά την πρώτη στροφή, ακολουθούμενο από μια μεγάλη ανηφόρα με πολλές στροφές και μετά μια μεγάλη ευθεία που οδηγεί πίσω στη γραμμή τερματισμού.

Η πίστα έχει 15 στροφές – πέντε δεξιές και εννέα αριστερές – με αρκετές αλλαγές κατεύθυνσης. Το Interlagos έχει λίγο από όλα, με στροφές χαμηλής και μεσαίας ταχύτητας, και τα μονοθέσια χρησιμοποιούν αρκετά μεγάλες κλίσεις στις αεροτομές, που προσφέρουν μεγάλο αεροδυναμικό φορτίο. Εύλογα οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι ισορροπημένες μεταξύ πλευρικών και διαμηκών.

Η άσφαλτος είναι τραχιά: τυπική εικόνα για μόνιμες διαδρομές με μακρά ιστορία πίσω τους. Η πτώση απόδοσης είναι κυρίως θερμική, επομένως έχουν επιλεγεί οι μεσαίες γόμες της γκάμας C2, C3 και C4. Οι δυο αλλαγές ελαστικών είναι η πιο πιθανή στρατηγική. Μια αλλαγή απαιτεί προσεκτική διαχείριση των ελαστικών, αυτό επηρεάζει το ρυθμό του αγώνα. Το αυτοκίνητο ασφαλείας εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια αυτού του Grand Prix, εισάγοντας μια άλλη βασική μεταβλητή. Επίσης οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν πολύ γρήγορα και έντονα αυτή την εποχή του χρόνου.

Το Interlagos θα φιλοξενήσει επιπλέον τον τελευταίο γύρο αγώνα Sprint της σεζόν, δίνοντας στις ομάδες και στους οδηγούς άλλη μια ευκαιρία να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών σε απόσταση ίση με το ένα τρίτο του κανονικού αγώνα. Από τότε που άρχισαν οι αγώνες Sprint το 2021, το Interlagos ήταν πάντα μέσα σ’ αυτούς – ένα ξεκάθαρο δείγμα πως αυτή η πίστα προσφέρεται για αγώνες Sprint».

Η Pirelli για τον αγώνα της Κυριακής στη Βραζιλία επέλεξε τρεις γόμες που είναι: H C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, η C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και η C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.