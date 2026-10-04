Ο ήχος των δυνατών κινητήρων και η λάμψη των αψεγάδιαστων αμαξωμάτων κυριάρχησαν το Σαββατοκύριακο στην Πέλλα, μετατρέποντας την περιοχή στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της οδήγησης και των μεγάλων αποστάσεων.

Η πέμπτη κατά σειρά διοργάνωση, «Truck Festival», «Συνάντηση Φίλων Φορτηγού» στην Αξό Γαννιτσών, που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για τον χώρο της αυτοκίνησης, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας πως το μεράκι των επαγγελματιών του κλάδου παραμένει αμείωτο.

Υπό την άψογη οργανωτική μέριμνα της ομάδας «Truck Team Axos», ο χώρος φιλοξένησε δεκάδες συμμετοχές από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν έλειψαν και οι ηχηρές παρουσίες από το εξωτερικό, δίνοντας διεθνή αέρα στο γεγονός.

Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με μοναδικές δημιουργίες

Ήδη από το πρωινό του Σαββάτου, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της έκθεσης άρχισε να γεμίζει ασφυκτικά με οχήματα που έμοιαζαν να έχουν βγει από κινηματογραφική ταινία. Ο επισκέπτης δυσκολευόταν πραγματικά να ξεχωρίσει κάποιο συγκεκριμένο όχημα, καθώς ο κάθε τράκτορας και το κάθε συρόμενο διέθεταν τη δική τους, εντελώς ξεχωριστή προσωπικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως μιλάμε για «εργαλεία» δουλειάς τα οποία γράφουν καθημερινά αμέτρητα χιλιόμετρα στους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους, ωστόσο η εμφάνισή τους θυμίζει έργα τέχνης.

Περίτεχνες αερογραφίες, εντυπωσιακοί custom φωτισμοί, καμπίνες με πολυτελείς επενδύσεις, προβολείς και ηχοσυστήματα εκκωφαντικής έντασης, συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό που άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους.

Η κορύφωση της γιορτής και οι μεγάλες βραβεύσεις

Η ροή των αφίξεων συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γρήγορα το αδιαχώρητο από κόσμο και νέα εντυπωσιακά μοντέλα που προστέθηκαν στην παρέα.

Φίλοι των βαρέων οχημάτων, επαγγελματίες οδηγοί και οικογένειες απόλαυσαν ένα εορταστικό διήμερο γεμάτο μουσική, χαμόγελα και ατελείωτες συζητήσεις γύρω από τις μηχανολογικές και αισθητικές βελτιώσεις.

Τηρώντας την παράδοση, η διοργάνωση ολοκληρώνεται με τις καθιερωμένες διαγωνιστικές κατηγορίες, όπου οι ιδιοκτήτες των πιο ξεχωριστών φορτηγών παραλαμβάνουν επάξια τα βραβεία τους μέσα σε θερμό χειροκρότημα.

Μετά από αυτό το άκρως χορταστικό θέαμα, άπαντες ανανεώνουν με ενθουσιασμό το ραντεβού τους για την έκτη συνάντηση, η οποία αναμένεται να είναι ακόμα πιο δυναμική.