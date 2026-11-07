Το Renault Group και η John Cockerill παρουσίασαν το «Forefront Concept», ένα καινοτόμο, τηλεχειριζόμενο όχημα εδάφους, σχεδιασμένο για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή δύσκολης πρόσβασης.

Πρόκειται για μια ευέλικτη ηλεκτρική πλατφόρμα με τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση και δύο ηλεκτροκινητήρες, σχεδιασμένη να επιχειρεί στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

Επιδόσεις: Αθόρυβη, τηλεχειριζόμενη λειτουργία με αυτονομία 400 χλμ. (επεκτάσιμη με range extender) και ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνο.

Εφαρμογές: Ιδανικό για στρατιωτική χρήση (εφοδιασμός, αναγνώριση, εκκένωση, αντιμετώπιση drones), αλλά και για πολιτική προστασία ή επεμβάσεις σε επικίνδυνους εργασιακούς χώρους.

Τεχνογνωσία Renault: Προσφέρει την 15ετή εμπειρία της στην ηλεκτροκίνηση, τις μπαταρίες και τον σχεδιασμό αρθρωτών συστημάτων για μαζική παραγωγή με ελεγχόμενο κόστος.

Τεχνογνωσία John Cockerill: Αναλαμβάνει τη στρατιωτική προσαρμογή, την ανθεκτικότητα στο πεδίο και την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τηλεχειρισμού και αυτόνομης πλοήγησης.

Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρει μια προσιτή, επεκτάσιμη και έτοιμη για μαζική παραγωγή λύση, που στο μέλλον θα έχει τη δυνατότητα να πλοηγείται πλήρως αυτόνομα στο πεδίο.

O François Provost, CEO, Renault Group είπε σχετικά:

«Το Forefront Concept, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη John Cockerill, καταδεικνύει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιομηχανική και τεχνολογική τεχνογνωσία του Ομίλου Renault σε έναν στρατηγικό τομέα, όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, τα οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρουν πολλαπλές εφαρμογές τόσο στον πολιτικό, όσο και στον στρατιωτικό τομέα».

O Jean-Luc Maurange, CEO, John Cockerill συμπλήρωσε:

« Χάρη στην αρθρωτή, ανοικτή και επεκτάσιμη ρομποτική αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, περιορίζοντας, παράλληλα, την έκθεση των στρατιωτών στον κίνδυνο. Με το Forefront Concept, η John Cockerill αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στη ρομποτική, στις στρατιωτικές εφαρμογές και στα αυτόνομα συστήματα, για να προσφέρει μια ανθεκτική λύση υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας».