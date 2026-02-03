Ο άνδρας που πατάει το κουμπί για να ξεκινήσει ο αγώνας της Φόρμουλα 1 πιθανότατα εκτελεί το ρόλο του Διευθυντή Αγώνων της FIA ή του Chief Starter. Αυτός ο ρόλος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της διαδικασίας εκκίνησης, διασφαλίζοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας και ότι ο αγώνας ξεκινά χωρίς προβλήματα.

Είναι μια θέση που απαιτεί βαθιά γνώση των κανονισμών του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πολυετή εμπειρία στον έλεγχο αγώνων. Λόγω του υψηλού επιπέδου ευθύνης, η θέση αυτή συνδέεται γενικά με ετήσιο μισθό που εκτιμάται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KNOWLY.IT (@knowly.it)