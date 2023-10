Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο ιδιοκτήτης ενός Tesla Model 3 Performance από το Mefalsim του Ισραήλ σώθηκε από μια συγκλονιστική επίθεση μαχητών της Χαμάς, και αυτό έγινε κυρίως χάρη στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού πρακτορείου Walla.

Λίγα λεπτά αφότου οι δυνάμεις της Χαμάς εισέβαλαν στον οικισμό Otaf από την κοντινή Λωρίδα της Γάζας, ένας άνδρας που αποκαλείται στο ρεπορτάζ ως C, κλήθηκε με την ομάδα έκτακτης ανάγκης του οικισμού. Μπήκε στο Tesla του και άρχισε να οδηγεί προς το σημείο συγκέντρωσης, όταν ένα φορτηγό φορτωμένο με μαχητές της Χαμάς του έκοψε το δρόμο και άνοιξε πυρ. Αν και υπέστη μια σειρά από τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια που χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση, ο C. είναι ευγνώμων που οδηγούσε το Tesla Model 3 του τη στιγμή της επίθεσης.

Οι μαχητές άρχισαν να πυροβολούν το Tesla με Kalashnikov και ένα πολυβόλο από κοντινή απόσταση, στοχεύοντας ειδικά το μπροστινό και το πίσω μέρος του EV, ώστε να πετύχουν είτε το ντεπόζιτο, είτε τον κινητήρα και να το σταματήσουν.

“Δεν συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για ηλεκτρικό όχημα, οπότε πυροβόλησαν στο μπροστινό μέρος, ελπίζοντας να χτυπήσουν τον κινητήρα που δεν υπήρχε, και στο πίσω μέρος, προσπαθώντας να βάλουν φωτιά στη δεξαμενή καυσίμων που δεν έχει το αυτοκίνητο. Πυροβόλησαν τα ελαστικά μου. Πάτησα το γκάζι και άρχισαν να με κυνηγούν”, δήλωσε ο C.

Παρόλο που τα ελαστικά του Tesla ισοπεδώθηκαν, ο οδηγός δήλωσε ότι το σύστημα AWD με διπλό κινητήρα Model 3 Performance κατάφερε να κρατήσει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Συνειδητοποίησε ότι ήταν σοβαρά τραυματισμένος, οπότε πάτησε το γκάζι για να φτάσει στο νοσοκομείο, φτάνοντας σε ταχύτητες έως και 160χλμ./ώρα.

Ευτυχώς γι’ αυτόν, το πετρελαιοκίνητο φορτηγό της Χαμάς, δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει το Tesla και κατάφερε να ξεφύγει.

