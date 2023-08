Η Hyundai στηρίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA 2023

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την έναρξη μιας διευρυμένης παγκόσμιας επικοινωνιακής εκστρατείας “Goal of the Century” (GOTC) με διάφορες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.