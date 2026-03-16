Ο Άρβιτ Λίντμπλαντ (Arvid Lindblad), οδηγός της ομάδας της Red Bull για τη F1, έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στο Grand Prix της Αυστραλίας (8 Μαρτίου), και έγινε ένας από τους νεότερους συμμετέχοντες στην ιστορία.

Πριν όμως «σαρώσει» τις πίστες, ο 18χρονος χρειάστηκε να προπονηθεί σκληρά, όχι μόνο πίσω από το τιμόνι, αλλά και μέσα στο γυμναστήριο. Όπως και ο ίδιος εξηγεί στο παρακάτω βίντεο, προκειμένου να αντέξει το σώμα σε ταχύτητες που φτάνουν τα 320 χλμ./ ώρα, ο οδηγός πρέπει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Έτσι, ο νεαρός Βρετανός «έλιωσε» στη γυμναστική, χρησιμοποιώντας ακόμα και ένα ειδικό μηχάνημα που μοιάζει με το cockpit του μονοθέσιου αγωνιστικού οχήματος.

