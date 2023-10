Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Για τρία 24ώρα τα μέλη της επιτροπής του θεσμού International Pick Up Award (IPUA) δοκίμαζαν και αξιολογούσαν στις ειδικά επιλεγμένες εκτός δρόμου διαδρομές της Αττικής και της Λαυρεωτικής τις εκδόσεις Wildtrak, Wildtrak X και Raptor.

Τα μέλη του θεσμού International Pick Up Award (IPUA) είναι δημοσιογράφοι από 17 διαφορετικές χώρες. Οι δημοσιογράφοι είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να οδηγήσουν στη χώρα μας την έκδοση Wildtrak X του νέου Ford Ranger.

Οι δοκιμές που έκαναν τα μέλη της επιτροπής έγιναν προκειμένου να αναδείξουν το καλύτερο pick up μοντέλο για το 2024 – 2025. Δοκιμάσθηκαν αρκετά Pick Up από διάφορες εταιρίες. Ο νικητής του International Pick Up Award 2023 που θα κατακτήσει τη διάκριση IPUA 2024-2025 θα γίνει γνωστός στις 22 Νοεμβρίου 2023 στην απονομή που θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση Solutrans, στη Λυών της Γαλλίας.

Βασικός πρωταγωνιστής στις εκδηλώσεις που έγιναν επι ελληνικού εδάφους ήταν το Ford Ranger. Το νέο Ranger Wildtrak X είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με το αμάξωμα Double Cab και μόνο με τον κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue, ο οποίος αποδίδει 205 ίππους και 550 Nm, συνεργαζόμενος με το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων της Ford.

Ωστόσο την παράσταση στις τριήμερες δοκιμές που έγιναν στην Ελλάδα από τις 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου έκλεψε το νέο Ford Ranger. Στην εκδήλωση τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επίσης το Ranger Wildtrak καθώς και το κορυφαίο Ranger Raptor.

Το 2021 τα μέλη του θεσμού -δημοσιογράφοι και μέλη της κριτικής επιτροπής- ήταν στην Κροατία. Φέτος η Ελλάδα είχε την τιμητική της. Οι δημοσιογράφοι οδήγησαν το νέο Ford Ranger σε ειδικά επιλεγμένες διαδρομές εντός και εκτός ασφάλτου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το νέο Ford Ranger άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου που συμμετείχαν σε αυτή. Τόσο με την απαράμιλλη και επιβλητική του σχεδίαση, όσο και με τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και τις δυνατότητές του εντός και εκτός δρόμου.

Μάλιστα, ειδικά για τις ανάγκες της εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, τα μέλη της κριτικής επιτροπής του οργανισμού Van of the Year – οι οποίοι απετέλεσαν και την ομάδα των δοκιμαστών – είχαν την ευκαιρία να βρεθούν πίσω από το τιμόνι της προηγμένης και πλούσια εξοπλισμένης έκδοσης Wildtrak X, η οποία διατίθεται αποκλειστικά με το αμάξωμα Double Cab, στα πλαίσια της πρώτης ευρωπαϊκής οδηγικής πρεμιέρας για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Ο δημοσιογράφος και πρόεδρος της επιτροπής κρίσης IVOTY/IPUA, Jarlath Sweeney ενθουσιάστηκε από την ελληνική φιλοξενία. Η κριτική επιτροπή του International Pick Up Award αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα στοιχεία του Wildtrak X.

Το Ford Ranger διαθέτει τον προηγμένο bi-turbo κινητήρα ντίζελ 2.0L EcoBlue της έκδοσης Wildtrak X που έχει μέγιστη ισχύ που φτάνει τους 205 ίππους (151 kW) στις 3.750 σ.α.λ. και ροπή 500 Nm στις 1.750 σ.α.λ.. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο, 10 σχέσεων. Φοβερό είναι το προηγμένο, νέο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης που δεν απαιτεί παρέμβαση από τον οδηγό.

Κατά την οδήγηση του νέου Ranger Wildtrak X στις ειδικά επιλεγμένες εκτός δρόμου διαδρομές της Αττικής στην περιοχή της Λαυρεωτικής, ιδιαίτερα θετικά ήταν επίσης τα σχόλια όλων και για το πρόγραμμα οδήγησης Rock Crawl – που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Raptor. Το σύστημα αυτό ρυθμίζει την απόκριση του γκαζιού, τον έλεγχο του συστήματος πρόσφυσης αλλά και το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων με στόχο τον βέλτιστο έλεγχο του οχήματος κατά την «πλοήγησή» του με χαμηλές ταχύτητες σε βραχώδη και κακοτράχαλα εδάφη.

Το πακέτο των off-road τεχνολογιών που ανοίγουν νέους ορίζοντες και διευρύνουν τις ήδη υψηλές δυνατότητες του νέου Ranger Wildtrak X περιλαμβάνουν το Trail Turn Assist, το οποίο χρησιμοποιεί ένα σύστημα torque vectoring που χρησιμοποιεί τα φρένα για μείωση της ακτίνας στροφής μέχρι και 25% σε περιορισμένους χώρους, καθώς και το Trail Control, που λειτουργεί όπως το cruise control.

Με αυτό, ο οδηγός του νέου pick up της Ford, σε δύσκολα εδάφη μπορεί απλά να επιλέγει ταχύτητα κίνησης κάτω από 32 km/h με το όχημα να διαχειρίζεται αυτόματα την επιτάχυνση και την πέδηση για να τη διατηρήσει σταθερή την ταχύτητα κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Βασικός εξοπλισμός της νέας έκδοσης Wildtrak X:

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP)

Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης (Collision Mitigation System)

Φρενάρισμα μετά από πρόσκρουση (Post Impact Braking)

Intelligent Speed Assistance (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας

Lane Keeping Aid (LKA) – Yποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Speed Sign Recognition (SSR) – Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας

Aυτόματη ενεργοποίηση των φρένων κατά την όπισθεν χωρίς Traffic Alert

Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της ταχύτητας

Κάμερα οπισθοπορείας

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής, γονάτων οδηγού και συνοδηγού

Aερόσακος οδηγού τύπου far side

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά θερμαινόμενοι, ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι, με ενσωματωμένα φώτα εδάφους

Εμπρός προβολείς LED

Εμπρός προβολείς ομίχλης LED

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω

Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

Κλείδωμα πίσω διαφορικού

Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Ράγες οροφής

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)

Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

Δερμάτινα και θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής 12″ πολλαπλής λειτουργίας με Ford SYNC IV, Σύστημα Πλοήγησης & 6 ηχεία

Φωτισμός οχήματος 360 μοιρών (Zone Lighting)

Περιμετρικός και Ογκομετρικός Συναγερμός

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Bilstein μεταβλητής απόσβεσης με αισθητήρες θέσης εμβόλου και εξωτερικό δοχείο διαστολής. Με ελατήρια για 20mm αύξηση ύψους από το έδαφος.

Ζάντες ελαφρού κράματος 17″ με διαστάσεις ελαστικών 265/70 R17 A/T (ελαστικά All-Terrain)