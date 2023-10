Του Περικλή Χαλάτση

Στο Qatar, πριν ξεκινήσει ο αγώνας της Κυριακής, ο Max Verstappen είχε κατακτήσει τον 3ο του παγκόσμιο τίτλο. Από εκεί και πέρα ακολουθεί το χάος. Δυστυχώς χάθηκε το ενδιαφέρον πέντε αγώνες πριν τον τερματισμό του πρωταθλήματος.

Από τους 17 αγώνες ο Verstappen δεν κέρδισε στη Σαουδική Αραβία (κέρδισε ο ομόσταυλος του Sergio Perez), δεν κέρδισε στο Azerbaijan (κέρδισε και πάλι ο ομόσταυλος του Sergio Perez) και δεν κέρδισε στη Σιγκαπούρη. Εκεί κέρδισε ο πιλότος της Ferrari, Carlos Sainz.

Ο Verstappen από τους 17 αγώνες κέρδισε τους 14. Ήταν η 49η νίκη στην καριέρα του. Ήταν σαφέστατα καλύτερος από όλους και φυσικά είχε το καλύτερο μονοθέσιο.

Τώρα υπάρχουν δύο ερωτήματα.

Το πρώτο είναι αν σήμερα υπάρχει πιλότος στη F1 που μπορεί να φτάσει στον Ολλανδό. Αν μπορεί να τον πλησιάσει σε χρόνους.

Το δεύτερο είναι ότι κερδίζοντας ο Max Verstappen τον παγκόσμιο τίτλο πέντε αγώνες πριν κλείσει η αγωνιστική χρονιά, ποιος θα καθίσει να δει αγώνα. Και γιατί να καθίσει ότι δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι ιθύνοντες φυσικά της F1 υποστηρίζουν ότι όλοι οι αγώνες έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και ο κόσμος θα στηθεί στις τηλεοράσεις του για να παρακολουθήσει τις μονομαχίες των οδηγών.

Μα ποιος οδηγός θα ρισκάρει και θα κινηθεί στο όριο όταν δεν έχει να διεκδικήσει κάτι. Θα διαφωνήσουμε με αυτούς που υποστηρίζουν ότι και η δεύτερη θέση είναι σημαντική. Ναι είναι σημαντική όταν οι διάφορες του πρώτου με τον δεύτερο έχουν μικρή διαφορά. Όταν οι διαφορές είναι τεράστιες μάλλον ούτε οι ίδιοι οι οδηγοί δεν έχουν διάθεση να κινηθούν οριακά.

Θυμηθείτε ότι πάντα οι προβολείς πέφτουν στον πρωταθλητή.

Στον τελευταίο αγώνα στο Qatar τα πρωτοκλασάτα ονόματα απογοήτευσαν. Αντίθετα εντυπωσίασε το δίδυμο της McLaren. Ο Oscar Piastri και ο Lando Norris. Ήταν οι μόνοι που μπόρεσαν να δώσουν υποσχέσεις για το αύριο.

Στον αγώνα της περασμένης Κυριακής, πριν την εκκίνηση η FIA αποφάσισε να επιβάλει ένα μέγιστο όριο γύρων (18) που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με οποιοδήποτε σετ ελαστικών στον αγώνα. Περίεργο!

Νωρίτερα, η Pirelli είχε παρουσιάσει στη FIA τα ευρήματα της ανάλυσης των σετ ελαστικών που επέστρεψαν οι ομάδες μετά τα ελεύθερα δοκιμαστικά, τα οποία έδειξαν ότι δεν υπήρχε αρκετά σημαντική μείωση της πιθανότητας μικροσκισίματος στο πλευρικό τοίχωμα, μεταξύ της επιφάνειας και του σκελετού λόγω της πρόσκρουσης στα κερμπ σε ορισμένες στροφές.

Τα νέα μέτρα της FIA ελήφθησαν πριν από το Sprint Shootout. Η επιβολή αυτή σήμαινε ότι απαιτούνταν τουλάχιστον τρεις αλλαγές ελαστικών για να ολοκληρώσει ένας οδηγός τους 57 γύρους αγώνα.

Μάλλον το έκανε για να μας κρατήσει σε αγωνία αφού ήδη από το Σάββατο όλοι είδαμε τον Ολλανδό να παίρνει το τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στην εκκίνηση, η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε τη μέση γόμα. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Hamilton, Bottas, Magnussen και Lawson, οι οποίοι προτίμησαν να ξεκινήσουν με τη μαλακή γόμα, ενώ ο Perez, εκκινώντας από το pit-lane, έβαλε ένα σετ σκληρής γόμας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η μαλακή γόμα επιλέχθηκε μόνο από εκείνους που ήθελαν να κερδίσουν θέσεις στην εκκίνηση ή κοντά στο τέλος του αγώνα, όταν το φορτίο καυσίμου ήταν χαμηλότερο.

Ας δούμε τι λέει ο αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Mario Isola:

«Αυτό ήταν ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο σε πολλά μέτωπα, το οποίο τελείωσε με έναν αγώνα που, δεδομένων των συνθηκών, είχε ενδιαφέρον και ήταν πολύ αμφιλεγόμενος. Η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών – της FIA, της Formula 1, των ομάδων και των οδηγών – οδήγησε σε ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στην επίλυση ενός ζητήματος ασφάλειας που μας αφορούσε από πρώτο χέρι.

Κατέστη εφικτό για το άθλημα να παρουσιάσει μια ενδιαφέρουσα παράσταση για τους θεατές με πολλές προσπεράσεις και μονομαχίες, παρά τους περιορισμούς που αναγκάστηκε να επιβάλλει η FIA.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα συνεχίσουμε να αναλύουμε τα ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο για να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να τις δώσουμε στη FIA. Από ό,τι είδαμε η πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για όλα τις γόμες.

Το φαινόμενο αμβλύνονταν όσο η πίστα στρώνονταν με λάστιχο. Η ένταση του ανέμου ήταν ηπιότερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, γεγονός που μείωσε την ποσότητα της άμμου και της σκόνης που διοχετεύονταν στην επιφάνεια της πίστας, παρότι δεν εξαφανίστηκαν εντελώς. Η πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης είχε επίσης επίδραση στην απόδοση των ελαστικών, με τις θερμοκρασίες οδοστρώματος να μην πέφτουν κάτω από τους 36 βαθμούς Κελσίου».

Με ποιες γόμες ελαστικών θα γίνουν τα επόμενα Grand Prix

Η Formula 1 επιστρέφει στην Αμερική από τις 20 Οκτωβρίου με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγεται στο Όστιν στις 22 Οκτωβρίου. Μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο, (27-29 Οκτωβρίου) η σεζόν συνεχίζεται στην Πόλη του Μεξικού και τελικά, την τρίτη εβδομάδα θα διεξαχθεί το Βραζιλιάνικο Grand Prix στο Σάο Πάολο (3-5 Νοεμβρίου). Στο Τέξας θα έχουμε και πάλι διαμόρφωση Sprint στο τριήμερο και οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τη γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.