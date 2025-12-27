Το 1959 η Volkswagen… συνόδευε τον εμβληματικό «σκαραβαίος» της με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ: μια καφετιέρα. Τότε, η τιμή του Volkswagen Beetle διαμορφωνόταν στα 3.790 Γερμανικά Μάρκα. Η καφετέρια «ερχόταν» με το έξτρα κόστος των 65 Γερμανικών Μαρκών.

Το μηχάνημα κατασκευαζόταν από την εταιρεία «Hertella-Auto Kaffeemaschine» και ήταν διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, των 6 και των 12 Volts.

Η βάση της καφετιέρας βρισκόταν στο κέντρο του ταμπλό. Η παροχή του ρεύματος γινόταν μέσω αυτής, η οποία «επικοινωνούσε» με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου και το πορσελάνινο φλιτζάνι είχε μεταλλική βάση, ώστε να τοποθετείται μαγνητικά στην καφετιέρα.

Βέβαια, λόγω των πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούσε, το συγκεκριμένο αξεσουάρ τελικά καταργήθηκε.