Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στον Καθεδρικό της Ταχύτητας, όπως αποκαλείται η πίστα του TT Assen στην Ολλανδία. Ο 10ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, γίνεται σε μια επίπεδη και ιστορική πίστα που έχει δώσει στο παρελθόν φοβερές μάχες για τη νίκη κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στροφή.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
17:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup
17:55 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:40 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP
16:25 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup