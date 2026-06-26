Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στον Καθεδρικό της Ταχύτητας, όπως αποκαλείται η πίστα του TT Assen στην Ολλανδία. Ο 10ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, γίνεται σε μια επίπεδη και ιστορική πίστα που έχει δώσει στο παρελθόν φοβερές μάχες για τη νίκη κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στροφή.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

17:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup

17:55 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:40 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP

16:25 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup