του Δημήτρη Διατσίδη

Tο επετειακό WDW (World Ducati Week) αναδείχθηκε ως τη μεγαλύτερη και πιο διεθνή διοργάνωση στην ιστορία του, με 118.036 επισκέπτες από όλο τον κόσμο μέσα σε τρεις ημέρες!

Το βράδυ του Σαββάτου, εκατοντάδες drones φώτισαν τον ουρανό του Misano Adriatico, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εναέρια χορογραφία με εμβληματικές εικόνες από την ιστορία της Ducati

Το Lenovo Race of Champions χάρισε ξανά ένα μοναδικό θέαμα, συγκεντρώνοντας στη ίδια σχάρα εκκίνησης τους κορυφαίους αναβάτες της Ducati, με τον Nicolò Bulega να παίρνει τη νίκη μπροστά από τους Alberto Surra και Lorenzo Baldassarri

Ο CEO της Ducati, Claudio Domenicali: «Η επετειακή έκδοση του World Ducati Week ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με εντυπωσιακή προσέλευση που την κατέστησε τη μεγαλύτερη και πιο διεθνή στην ιστορία.»

Στο Misano Adriatico η Ducati γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με μια άνευ προηγουμένου διοργάνωση, που έφερε στον ίδιο χώρο φίλους της μάρκας, πρωταθλητές, θρύλους και τις μοτοσυκλέτες που έγραψαν — και συνεχίζουν να γράφουν — την ιστορία της. Για τρεις ημέρες, το Misano World Circuit Marco Simoncelli αποτέλεσε την καρδιά ενός γεγονότος που κάθε δύο χρόνια ενώνει την παγκόσμια κοινότητα Ducati.

Τα νούμερα του World Ducati Week 2026 αποτυπώνουν μια ιστορική διοργάνωση: 118.036 επισκέπτες από 94 χώρες και πέντε ηπείρους συμμετείχαν σε ένα τριήμερο γεμάτο δράση και συγκινήσεις, υπό το σύνθημα «Live the Legend – Celebrate 100 Years Together».

Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπήρξαν στον ίδιο χώρο. Οι Θρύλοι που έγραψαν τις πιο ένδοξες σελίδες της Ducati βρέθηκαν δίπλα στους σημερινούς Πρωταθλητές που συνεχίζουν να τη φέρνουν στην κορυφή του motorsport, συγκεντρώνοντας συνολικά 37 παγκόσμιους τίτλους στο Misano. Μαζί τους, οι μοτοσυκλέτες που συνεχίζουν να εμπνέουν και χιλιάδες Ducatisti έδωσαν ζωή σε μια διοργάνωση που αποτυπώνει το πνεύμα του επετειακού WDW.

«Το World Ducati Week ήταν πάντα μια ξεχωριστή περίσταση, όμως η επετειακή έκδοση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Για τρεις ημέρες, το paddock του Misano έγινε το επίκεντρο του πάθους της Ducati. Η εικόνα που θα μου μείνει για πάντα είναι η παρέλαση της Παρασκευής: ένα ατελείωτο κόκκινο “φίδι” από Ducati μήκους 18 χιλιομέτρων κατά μήκος της Riviera Romagnola. Όταν η κεφαλή είχε ήδη φτάσει στο Riccione, οι τελευταίες μοτοσυκλέτες μόλις έβγαιναν από την πίστα… Το Σάββατο φτάσαμε στη μέγιστη χωρητικότητα και το βράδυ το drone show φώτισε τον ουρανό, αφηγούμενο την ιστορία των 100 αυτών χρόνων. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια», δήλωσε ο Claudio Domenicali. «Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν: τους Ducatisti, τους εργαζόμενους, τους θρύλους και τους σημερινούς Πρωταθλητές. Αυτή η διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία — αλλά κυρίως στις καρδιές μας.»

Η τέταρτη έκδοση του Lenovo Race of Champions πρόσφερε ξανά ένα μοναδικό θέαμα, με αναβάτες από MotoGP, WorldSBK και Εθνικά Πρωταθλήματα να αγωνίζονται με ίδιες Panigale V4 Tricolore. Ο Nicolò Bulega πήρε τη νίκη, μετά από έναν άψογο αγώνα, μπροστά από τους Surra και Baldassarri.

Το τριήμερο ξεκίνησε με την εμβληματική παρέλαση, υπό την ηγεσία του Domenicali και του δημάρχου του Misano, Fabrizio Piccioni, με τις Ducati να καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή των 18 χιλιομέτρων μέχρι το Samsara Beach στο Riccione.

Το Σάββατο το βράδυ προσέφερε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, με το σόου στο Misano και παρουσίες θρύλων όπως οι Casey Stoner, Troy Bayliss, Carl Fogarty και Loris Capirossi, δίπλα στους σύγχρονους πρωταγωνιστές όπως οι Francesco Bagnaia, Marc Márquez και Nicolò Bulega.

Η βραδιά κορυφώθηκε με το drone και fireworks show, που φώτισε τον ουρανό του Misano, προσφέροντας ένα φινάλε αντάξιο των 100 χρόνων Ducati.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία των Ducati Official Clubs, με 275 clubs από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν ενεργά.

Στο ψηφιακό πεδίο, καταγράφηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές σελίδων, 20 εκατομμύρια impressions και 700.000 θεατές στο livestream του αγώνα.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο, με το V4 Elite Cup και το Lenovo V2 Future Champ Academy, ενώ στο Heritage Village παρουσιάστηκε η ιστορία της Ducati μέσα από εκθέσεις και διαγωνισμούς. Νικητής του Ducati Heritage Contest ήταν ο Piero Guerrini με μια Ducati 996 SPS του 1999.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της νέας Desmo450 SM, του πρώτου Supermotard της Ducati.

Ακόμη και τα παιδιά είχαν τη δική τους εμπειρία μέσω του Ducati First Experience, με 240 sessions οδήγησης.

Το World Ducati Week 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας κάτι πολύ περισσότερο από αριθμούς: μια εμπειρία, ένα συναίσθημα και μια κοινότητα που συνεχίζει να γράφει την ιστορία της Ducati εδώ και έναν αιώνα — και ήδη οραματίζεται το μέλλον της.

World Ducati Week 2026 σε αριθμούς:

118.036 επισκέπτες σε τρεις ημέρες

94 χώρες συμμετοχής

275 Ducati Official Clubs

95.000 φωτογραφίες και 105 ώρες video

37 παγκόσμιοι τίτλοι από συμμετέχοντες αναβάτες

16 αναβάτες στο Race of Champions

18 χλμ παρέλαση Ducati

110 ώρες εκδηλώσεων

75 στελέχη Ducati συμμετείχαν στη Rustida

584 social media posts

240 παιδικά riding sessions

Ψηφιακά στοιχεία:

2 εκατομμύρια page views

20+ εκατομμύρια impressions

700.000 livestream viewers

220.000 FantaWDW sessions

Εμείς να σημειώσουμε ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, στη διάρκεια της οποίας μπορούσες να νοιώσεις αυτό πάθος όλων αυτών των ανθρώπων συγκεντρωμένο στο χώρο της πίστας, αλλά και σε όλα τα γύρω μέρη από την παραλία του Ρίμινι, μέχρι την Κατόλικα. Πραγματικά μια τρομερή οργάνωση και μια τεράστια γιορτή που δεν έχουμε ξαναζήσει στο χώρο της μοτοσυκλέτας.