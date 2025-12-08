Η Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων ΛΕ.Μ.Μ. –Entouring moto club , ανακοίνωσε την διοργάνωση της 11ης συνάντησης βετεράνων enduro, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

Το σημείο εκκίνησης είναι στην γνωστή τοποθεσία, στο εκκλησάκι του Αη Σαράντη στα Μέγαρα.

Η καθιερωμένη πλέον, γιορτή τού enduro, θα αποτελέσει για άλλη μία φορά, τόπο συνάντησης παλιών και νέων φίλων, της οδήγησης enduro, σημείο διασκέδασης, συζήτησης, καθώς και ευκαιρία για μία αυθημερόν βόλτα στην περιοχή της Μεγαρίδος.

Θα υπάρχει σηματοδοτημένη enduro διαδρομή περίπου 40km μέτριας δυσκολίας και μετά το πέρας της , για όποιον επιθυμεί με επιπλέον μικρο κόστος μερίδα φαγητού.

Κατά τη διάρκεια του φαγητού θα παίξουν μουσικοί live με ρεμπέτικο – λαϊκό αφιέρωμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνάντηση βετεράνων Enduro έχουν αναβάτες που έχουν γενηθεί μέχρι το 1985 .

Η ώρα εκκίνησης της διαδρομής είναι στις 10:00 πμ

Το κόστος συμμετοχής είναι στα 20,00€ ευρώ με αναμνηστικό μπλουζάκι, ενώ για το φαγητό στα 10,00€ το άτομο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, ο κατάλληλος εξοπλισμός, η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης με επίδειξη ταυτότητας , η κατοχή διπλώματος μοτοσυκλέτας και φυσικά η καλή διάθεση!

Υπάρχει και δυνατότητα προεγγραφής για την 11η Συνάντηση βετεράνων Enduro στο link: https://forms.gle/j9iBN399CafKcp8T7

Για περισσότερες πληροφορίες : 6977837790 (Νίκος) – 6937440784 (Κώστας)