Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στην μικρότερη πίστα του πρωταθλήματος στην Γερμανία. Ο 11ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, γίνεται στην αριστερόστροφη πίστα του Sachsenring στην οποία στο παρελθόν έχει κυριαρχήσει ο Marc Marquez.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

17:10 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP

16:25 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup