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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην μικρότερη πίστα του πρωταθλήματος στην Γερμανία. Ο 11ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, γίνεται στην αριστερόστροφη πίστα του Sachsenring στην οποία στο παρελθόν έχει κυριαρχήσει ο Marc Marquez.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
17:10 Αγώνας 1 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP
16:25 Αγώνας 2 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup