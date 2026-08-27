Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει σε μία από τις έξι αριστερόστροφες πίστες του πρωταθλήματος, με 10 αριστερές και 7 δεξιές στροφές στην μήκους 5,078μ. διαδρομή. Ο 13ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία, μετά και τον τραυματισμό του 3ου Ai Ogura.



To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

15:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

15:45 Tissot Sprint MotoGP

17:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:50 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup

10:35 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP

Μπορείτε να απολαύσετε το MotoGP παρέα με φίλους σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Αν θέλετε να προβάλλετε το σημείο (κατάστημα εστίασης ή Λέσχη Μοτοσυκλέτας ή άλλο μέρος) στείλτε μας email στο info@2delta.gr με λίγα στοιχεία, όπως διεύθυνση και ενδεχομένως κάποια έκπτωση σε όσους έρχονται για να παρακολουθήσουν το MotoGP. Προϋπόθεση: να προβάλλεται με ήχο όλο το πρόγραμμα της Cosmote TV.

Στο Escoba στο Κeφαλάρι στην Αθήνα, Πατριάρχου Μαξίμου 1, τηλ.: 2106233550 μας έχει ειδοποιήσει ότι προβάλει όλους τους Αγώνες και κάνει και έκπτωση 10% σε ό,τι παραγγείλουν οι τηλεθεατές.

Στο AKIS BAR, στην Λάκκα των Παξών, τηλ.: 2662 031247, παρακολουθείτε αδιάλειπτα το MotoGP στην Cosmote TV.