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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει σε μία από τις έξι αριστερόστροφες πίστες του πρωταθλήματος, με 10 αριστερές και 7 δεξιές στροφές στην μήκους 5,078μ. διαδρομή. Ο 13ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία, μετά και τον τραυματισμό του 3ου Ai Ogura.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
10:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
11:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
14:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
15:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
15:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
10:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
11:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
11:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
14:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
15:45 Tissot Sprint MotoGP
17:05 Αγώνας 1 Harley-Davidson Bagger World Cup
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:50 Αγώνας 2 Harley-Davidson Bagger World Cup
10:35 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP
Μπορείτε να απολαύσετε το MotoGP παρέα με φίλους σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα. Αν θέλετε να προβάλλετε το σημείο (κατάστημα εστίασης ή Λέσχη Μοτοσυκλέτας ή άλλο μέρος) στείλτε μας email στο info@2delta.gr με λίγα στοιχεία, όπως διεύθυνση και ενδεχομένως κάποια έκπτωση σε όσους έρχονται για να παρακολουθήσουν το MotoGP. Προϋπόθεση: να προβάλλεται με ήχο όλο το πρόγραμμα της Cosmote TV.
Στο Escoba στο Κeφαλάρι στην Αθήνα, Πατριάρχου Μαξίμου 1, τηλ.: 2106233550 μας έχει ειδοποιήσει ότι προβάλει όλους τους Αγώνες και κάνει και έκπτωση 10% σε ό,τι παραγγείλουν οι τηλεθεατές.
Στο AKIS BAR, στην Λάκκα των Παξών, τηλ.: 2662 031247, παρακολουθείτε αδιάλειπτα το MotoGP στην Cosmote TV.