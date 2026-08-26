Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Για 15η χρονιά, οι δρόμοι οδηγούν στην μεγάλη μοτοσυκλετιστική γιορτή, την 15η Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026!

Από την Παρασκευή 4 έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, στις Κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας, μέσα στη μαγεία της φύσης, η Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας και Φίλων Μοτοσυκλέτας «ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. – ΜΟΤΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» ετοιμάζεται να γράψει ένα ακόμη δυνατό κεφάλαιο στην ιστορία της.

Με την ευγενική παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο Καλαμάτας, η μεγάλη μοτοσυκλετιστική μας παρέα θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει βουνό, δροσιά, φυσική ομορφιά και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Μοτοσυκλετιστικές διαδρομές στον Ταΰγετο και την ευρύτερη περιοχή.

Ταξιδιωτικές παρουσιάσεις και ιστορίες από δρόμους μακρινούς και κοντινούς.

Μουσική, παρέες και διασκέδαση κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Κατασκήνωση στη φύση, σε ένα μοναδικό ορεινό περιβάλλον.

Παραδοσιακές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και αυθεντική φιλοξενία.

Νέες γνωριμίες, δράσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Η εκδήλωση Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026 δεν είναι απλώς μια συνάντηση, είναι ένα ταξίδι φιλίας, αλληλεγγύης και αγάπης για τη μοτοσυκλέτα.

Είναι η στιγμή που αναβάτες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μοιράζονται ιστορίες, ανταλλάσσουν εμπειρίες και γίνονται όλοι μια μεγάλη μοτοσυκλετιστική παρέα.

Αν αγαπάς τη μοτοσυκλέτα, την περιπέτεια, τη φύση και την παρέα, αυτό είναι ένα τριήμερο που δεν πρέπει να χάσεις.

Για ενημέρωση, νεότερες ανακοινώσεις και δήλωση συμμετοχής, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ Μοτοανεξάρτητοι.

Πρόγραμμα 15ης Συνάντηση Μοτοσυκλέτας Ταΰγετος 2026