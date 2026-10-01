To MotoGP φτάνει στην πίστα Motegi, για το Grand Prix της Ιαπωνίας. Ο 16ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη δυνατή Ducati, η Aprilia και η KTM δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τη νίκη!

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

02:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

03:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

04:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

07:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

08:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

08:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

02:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

03:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

04:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

04:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

06:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

07:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

08:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

03:35 Ζέσταμα MotoGP

04:45 Αγώνας Moto3

06:00 Αγώνας Moto2

07:30 Αγώνας MotoGP