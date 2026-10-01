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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην πίστα Motegi, για το Grand Prix της Ιαπωνίας. Ο 16ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη δυνατή Ducati, η Aprilia και η KTM δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τη νίκη!
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
02:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
03:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
04:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
07:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
08:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
08:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
02:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
03:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
04:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
04:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
06:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
07:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
08:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
03:35 Ζέσταμα MotoGP
04:45 Αγώνας Moto3
06:00 Αγώνας Moto2
07:30 Αγώνας MotoGP