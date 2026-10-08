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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην πίστα Mandalika, για το Grand Prix της Ινδονησίας. Ο 17ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη δυνατή Aprilia, η Ducati και η KTM δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τις θέσεις του βάθρου! Η “κόντρα” Martin vs Marquez θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια…
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
03:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
04:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
05:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
08:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
09:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
09:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
03:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
04:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
05:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
05:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
07:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
08:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
09:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
05:35 Ζέσταμα MotoGP
06:45 Αγώνας Moto3
08:00 Αγώνας Moto2
09:30 Αγώνας MotoGP