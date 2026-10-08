To MotoGP φτάνει στην πίστα Mandalika, για το Grand Prix της Ινδονησίας. Ο 17ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού παρά την αναμενόμενη δυνατή Aprilia, η Ducati και η KTM δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τις θέσεις του βάθρου! Η “κόντρα” Martin vs Marquez θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια…

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

03:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

04:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

05:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

08:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

09:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

09:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

03:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

04:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

05:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

05:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

07:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

08:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

09:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

05:35 Ζέσταμα MotoGP

06:45 Αγώνας Moto3

08:00 Αγώνας Moto2

09:30 Αγώνας MotoGP