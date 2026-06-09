Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας διοργανώνει στις 19 – 21 Ιουνίου το 18o Hand Shift Rally.

Μια μοναδική τριήμερη εκδήλωση rally, για Αμερικάνικες κλασικές μοτοσυκλέτες με επιλογέα ταχυτήτων στο χέρι και συμπλέκτη στο αριστερό πόδι, στάνταρ στις παλιές Harley Davidson, γνωστό και σαν Suicide clutch.

Το Hand Shift Rally είναι μια εκδήλωση για αναβάτες με γνώση και εμπειρία στον χειρισμό μοτοσυκλετών μια άλλης εποχής με ταχύτητες στο χέρι, αναβατών που αγαπούν τις κλασικές μοτοσυκλέτες και αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες οδήγησης.

Η διαδρομή του φετινού Hand Shift Rally θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 19/6 από το Χωριάτικο, στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο, ώρα 10:30 πμ, με κατάληξη την Κύμη.

Η τυπική εκκίνηση της εκδήλωσης δίνεται το Σάββατο 20/6 από Κύμη για Σκύρο και περιήγηση στο νησί, με επιστροφή στην Κύμη το βράδυ.

Την Κυριακή η εκδήλωση θα κινηθεί στα χωριά κοντά στην Κύμη, με ανασυγκρότηση στις Κονίστρες, όπου οι συμμετέχοντες θα τιμήσουν την εκτέλεση αθώων κατοίκων από τους Ναζί.

Στη συνεχεία το 18o Hand Shift Rally θα κατευθυνθεί προς Νέα Στύρα, όπου είναι και το τέλος της εκδήλωσης.

Καλύπτονται συνολικά περίπου 140 χιλιόμετρα με τυπωμένο Road book και ιδανικούς χρόνους στις “ειδικές” διαδρομές.

Τη διαδρομή μπορεί να ακολουθήσει ως συνοδός όποιο μέλος ή φίλος της Λέσχης το επιθυμεί.

Η δήλωση συμμετοχών λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ώρα 22:30

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου μετά τις 20:00, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν, από τα γραφεία της Λέσχης, τους φάκελους συμμετοχής που περιέχουν το Road book, Number plates και αναμνηστικό μπλουζάκι.

Το 18o Hand Shift Rally είναι αφιερωμένο στον Τζίμη τον Αμερικάνο.

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6 – 10554 Θησείο Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00 έως 22:00

Τηλέφωνα: 2103221834 (και FAX), 2103221821

http://www.classicbike.gr/