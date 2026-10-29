Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στην πίστα Sepang, για το Grand Prix της Μαλαισίας. Ο 19ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 – μετά την ακύρωση του κύριου Αγώνα της Αυστραλίας – αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού η “κόντρα” Martin vs Marquez θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια, με τον οδηγό της Aprilia να αγωνίζεται τραυματισμένος στο χέρι.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

02:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

03:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

04:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

07:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

08:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

08:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

02:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

03:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

04:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

04:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

06:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

07:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

08:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΒΡΙΟΥ

04:35 Ζέσταμα MotoGP

05:45 Αγώνας Moto3

07:00 Αγώνας Moto2

08:30 Αγώνας MotoGP