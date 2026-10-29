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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην πίστα Sepang, για το Grand Prix της Μαλαισίας. Ο 19ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 – μετά την ακύρωση του κύριου Αγώνα της Αυστραλίας – αναμένεται να είναι συναρπαστικός, αφού η “κόντρα” Martin vs Marquez θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια, με τον οδηγό της Aprilia να αγωνίζεται τραυματισμένος στο χέρι.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
02:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
03:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
04:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
07:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
08:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
08:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
02:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
03:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
04:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
04:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
06:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
07:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
08:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΒΡΙΟΥ
04:35 Ζέσταμα MotoGP
05:45 Αγώνας Moto3
07:00 Αγώνας Moto2
08:30 Αγώνας MotoGP
Sepang International Circuit
Τοποθεσία: Βρίσκεται 48 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Μαλαισίας, Kuala Lumpur.
Ζώνη ώρας: Κεντρική ώρα Μαλαισίας (GMT +8).
Πληροφορίες πίστας
- Μήκος πίστας: 5,543 χιλιόμετρα
- Δεξιές στροφές: 10
- Αριστερές στροφές: 5
- Μεγαλύτερη ευθεία: 920 μέτρα
- Έτος κατασκευής: 1998
Σημειώσεις
- Η πίστα έχει δεξιόστροφη φορά και κυματιστή διαμόρφωση, με συνδυασμό στροφών και δύο μεγάλων ευθειών, οι οποίες συνδέονται μέσω μιας φουρκέτας. Την πίστα δεσπόζει μια εντυπωσιακή κερκίδα με αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από παγόδα.
- Η πίστα είναι φαρδιά και απαιτεί έντονα φρεναρίσματα πριν από αρκετές στροφές, γεγονός που ευνοεί τις προσπεράσεις.
- Η χάραξή της χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε μια καλά ισορροπημένη ρύθμιση του πλαισίου. Αυτή επιτρέπει στον αναβάτη να διατηρεί υψηλή ταχύτητα μέσα στις στροφές και να μεταφέρει ομαλά το φορτίο από τη μία πλευρά του ελαστικού στην άλλη.
- Τα ελαστικά πρέπει να ανταποκρίνονται σε ακραίες θερμοκρασίες και σε ιδιαίτερα λειαντική επιφάνεια ασφάλτου, καθιστώντας τη σωστή διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια του Grand Prix καθοριστικό παράγοντα.
- Τα φρεναρίσματα στη Sepang είναι επίσης ιδιαίτερα απαιτητικά. Πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες πίστες στο ημερολόγιο του MotoGP, ειδικά λόγω των δύο μεγάλων ευθειών που ακολουθούν η μία την άλλη, με καθεμία να απαιτεί δυνατό φρενάρισμα πριν από την επόμενη στροφή. Αυτό καθιστά απαραίτητη μια ρύθμιση της μοτοσυκλέτας που προσφέρει καλή ισορροπία και σταθερότητα κατά την επιβράδυνση.
- Οι ακραίες συνθήκες ζέστης και υγρασίας στη Sepang επιβαρύνουν σημαντικά και τους ίδιους τους αναβάτες κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στη Μαλαισία. Οι αναβάτες μπορεί να χάσουν έως και 4 κιλά σωματικού βάρους μέσω της εφίδρωσης κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Η γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες είναι σημαντική για την απόδοσή τους την Κυριακή.
- Ο καιρός στη Μαλαισία είναι γνωστός για τις απότομες μεταβολές του, ενώ συχνά σημειώνονται τροπικές καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες. Για το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο στο Sepang International Circuit, οι προβλέψεις δείχνουν υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 33°C, με σχετική υγρασία περίπου 70% κάθε ημέρα. Για όλο το τριήμερο προβλέπονται καταιγίδες και βροχοπτώσεις.