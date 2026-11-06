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του Δημήτρη Διατσίδη
To MotoGP φτάνει στην πίστα Losail, για το Grand Prix του Κατάρ. Ο 20ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 αναμένεται να είναι σημαντικός για τη διαφορά που μπορεί να δημιουργήσει στη βαθμολογία ο Marc Marquez, ώστε να στεφθεί Πρωταθλητής δύο Αγώνες πριν το τέλος.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
12:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
13:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
16:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
17:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
17:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11:25 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
12:10 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
12:55 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
13:40 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
15:45 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
16:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
17:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΒΡΙΟΥ
13:35 Ζέσταμα MotoGP
14:45 Αγώνας Moto3
16:00 Αγώνας Moto2
17:30 Αγώνας MotoGP
Lusail International Circuit
Τοποθεσία: Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Doha, στο Qatar.
Ζώνη ώρας: GMT +3.
- Μήκος πίστας: 5,380 χιλιόμετρα
- Δεξιές στροφές: 10
- Αριστερές στροφές: 6
- Μεγαλύτερη ευθεία: 1.068 μέτρα
- Έτος κατασκευής: 2004
- Η πίστα έχει δεξιόστροφη φορά, είναι επίπεδη και διαθέτει γρήγορη, ομαλή αλλά και τεχνική χάραξη. Η μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού ακολουθείται από ένα σύνολο στροφών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες απαιτούν συνολικά καλή σταθερότητα από τη μοτοσυκλέτα.
- Το Qatar έχει μια μοναδικότητα, καθώς είναι η μοναδική πίστα στο αγωνιστικό ημερολόγιο όπου διεξάγεται νυχτερινός αγώνας. Η πίστα φωτίζεται από περισσότερα από 3.000 φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.
- Η πρόσφυση της ασφάλτου είναι γενικά καλή, αφού ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο και οι μοτοσυκλέτες καθαρίσουν την επιφάνειά της. Ωστόσο, επειδή η πίστα βρίσκεται στην έρημο, η άσφαλτος καλύπτεται από σκόνη και είναι ιδιαίτερα λειαντική για τα ελαστικά.
- Η Michelin φέρνει μια ειδικά επιλεγμένη γκάμα ελαστικών για στεγνό οδόστρωμα, σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στη λειαντική επιφάνεια της ασφάλτου όσο και στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις ζεστές συνθήκες της ημέρας και στις χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας.
- Η πίστα διαθέτει ορισμένα σημεία έντονου φρεναρίσματος, με χαρακτηριστικότερο την πρώτη στροφή. Οι αναβάτες φτάνουν σε αυτήν με ταχύτητα που ξεπερνά τα 360 χλμ./ώρα και περνούν από την κορυφή της δεξιάς στροφής με περίπου 95 χλμ./ώρα.
- Η πρόγνωση του καιρού για το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix του Qatar δείχνει σταθερές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 35°C, ενώ στην εκκίνηση του κυρίως Αγώνα, το βράδυ της Κυριακής, αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 30°C.