του Δημήτρη Διατσίδη

To MotoGP φτάνει στην πίστα Losail, για το Grand Prix του Κατάρ. Ο 20ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 αναμένεται να είναι σημαντικός για τη διαφορά που μπορεί να δημιουργήσει στη βαθμολογία ο Marc Marquez, ώστε να στεφθεί Πρωταθλητής δύο Αγώνες πριν το τέλος.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

11:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

12:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

13:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

16:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

17:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

17:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

11:25 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

12:10 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

12:55 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

13:40 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

15:45 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

16:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

17:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΒΡΙΟΥ

13:35 Ζέσταμα MotoGP

14:45 Αγώνας Moto3

16:00 Αγώνας Moto2

17:30 Αγώνας MotoGP

Lusail International Circuit

Τοποθεσία: Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Doha, στο Qatar.

Ζώνη ώρας: GMT +3.

Πληροφορίες πίστας

Μήκος πίστας: 5,380 χιλιόμετρα

Δεξιές στροφές: 10

Αριστερές στροφές: 6

Μεγαλύτερη ευθεία: 1.068 μέτρα

Έτος κατασκευής: 2004

Σημειώσεις