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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP φτάνει στην πίστα του Portimao, για το Grand Prix της Πορτογαλίας. Ο 21ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 αναμένεται να είναι σημαντικός για το ότι ο Marc Marquez θα στεφθεί Πρωταθλητής – εκτός τρομερού απροόπτου – έναν Αγώνα πριν το τέλος της χρονιάς.
To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
10:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3
11:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2
12:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP
15:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3
16:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2
16:55 Δοκιμές MotoGP
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
10:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3
11:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2
12:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP
12:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP
14:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3
15:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2
16:45 Tissot Sprint MotoGP
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
10:55 Ζέσταμα MotoGP
11:45 Αγώνας Moto3
13:00 Αγώνας Moto2
14:30 Αγώνας MotoGP
Algarve International Circuit
Τοποθεσία: Βρίσκεται 286 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας, της Λισσαβόνας.
Ώρα: GMT
- Μήκος πίστας: 4,592 χιλιόμετρα
- Δεξιές στροφές: 9
- Αριστερές στροφές: 6
- Μεγαλύτερη ευθεία: 970 μέτρα
- Έτος κατασκευής: 2008
- Η πίστα έχει δεξιόστροφη φορά και χαρακτηρίζεται από υψομετρικές εναλλαγές, γρήγορη χάραξη και τεχνικές στροφές. Η μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού ακολουθείται από μια απαιτητική ζώνη φρεναρίσματος με κατηφορική προσέγγιση στην πρώτη στροφή. Εκεί απαιτούνται καλή σταθερότητα και ισορροπία, ώστε οι μοτοσυκλέτες να μην ανοίγουν την τροχιά τους.
- Στη συνέχεια ακολουθεί ένας συνδυασμός στροφών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τυφλά σημεία στις κορυφές των ανηφοριών. Οι στροφές 3 και 4 είναι καθοριστικές για την καλή επιτάχυνση προς την κατηφορική στροφή 5. Ακολουθεί μια σειρά στροφών με συνεχείς υψομετρικές εναλλαγές μέχρι τη στροφή 9, η οποία είναι επίσης γρήγορη, κατηφορική και με περιορισμένη ορατότητα.
- Από τη στροφή 10 έως και τη 13, η πίστα περνά σε ένα τεχνικό τμήμα, όπου η σωστή ισορροπία της μοτοσυκλέτας και η κατάλληλη ρύθμιση των αναρτήσεων είναι καθοριστικές. Στη συνέχεια, οι στροφές 13 και 14 οδηγούν στη σημαντική δεξιά στροφή 15, η οποία ανοίγει προς την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Εκεί οι μοτοσυκλέτες θα περνούν με ταχύτητα που ξεπερνά τα 348 χλμ./ώρα.
- Το οδόστρωμα της πίστας του Algarve είναι τραχύ και συνήθως προσφέρει χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης, γεγονός που καταπονεί ιδιαίτερα τις γόμες των ελαστικών της Michelin. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά του ελαστικού, εξαιτίας της μεγάλης δεξιάς στροφής 15.
- Η πίστα είναι επίσης απαιτητική για τα φρένα, ιδιαίτερα στα σημεία φρεναρίσματος για τις στροφές 1 και 5, όπου οι κατηφορικές προσεγγίσεις απαιτούν καλή σταθερότητα από το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας.
- Η πρόγνωση για το αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP Πορτογαλίας δείχνει σταθερές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 20°C.