Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP φτάνει στην πίστα του Portimao, για το Grand Prix της Πορτογαλίας. Ο 21ος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026 αναμένεται να είναι σημαντικός για το ότι ο Marc Marquez θα στεφθεί Πρωταθλητής – εκτός τρομερού απροόπτου – έναν Αγώνα πριν το τέλος της χρονιάς.

To πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων στα αθλητικά κανάλια της MAGENTA TV έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:55 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ3

11:45 Ελεύθερες Δοκιμές 1 ΜΟΤΟ2

12:40 Ελεύθερες Δοκιμές 1 MotoGP

15:10 Δοκιμές ΜΟΤΟ3

16:00 Δοκιμές ΜΟΤΟ2

16:55 Δοκιμές MotoGP

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:35 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ3

11:20 Ελεύθερες Δοκιμές 2 ΜΟΤΟ2

12:05 Ελεύθερες Δοκιμές 2 MotoGP

12:50 Κατατακτήριες 1&2 MotoGP

14:40 Κατατακτήριες 1&2 Moto3

15:35 Κατατακτήριες 1&2 Moto2

16:45 Tissot Sprint MotoGP

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

10:55 Ζέσταμα MotoGP

11:45 Αγώνας Moto3

13:00 Αγώνας Moto2

14:30 Αγώνας MotoGP

Algarve International Circuit

Τοποθεσία: Βρίσκεται 286 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας, της Λισσαβόνας.

Ώρα: GMT

Πληροφορίες πίστας

Μήκος πίστας: 4,592 χιλιόμετρα

Δεξιές στροφές: 9

Αριστερές στροφές: 6

Μεγαλύτερη ευθεία: 970 μέτρα

Έτος κατασκευής: 2008

Σημειώσεις