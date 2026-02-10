Η Ελληνική Λέσχη Κλασικής Μοτοσικλέτας διοργανώνει το 22o Classic Endurance 2026, τον σκληρότερο και πιο απαιτητικό αγώνα της, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 21-23 Φεβρουαρίου 2026.

Φέτος η πορεία των σχεδόν 900 χιλιόμετρων ακολουθεί μοναδικές χειμωνιάτικες διαδρομές, σε ορεινούς όγκους και παραλιακούς δρόμους της Πελοποννήσου.

Ένα ράλι για αυτούς που απολαμβάνουν τη διαδρομή, που αγνοούν τις δυσκολίες, που ξέρουν να περνούν καλά με τη μοτοσυκλέτα τους και την καλή παρέα!

Η εκδήλωση ξεκινά από τον Ασπρόπυργο, συνεχίζει μέσω παλαιάς εθνικής οδού για Κόρινθο και από Χιλιομόδι προς Σκοτεινή, Λεβίδι, Βυτίνα, Αρχαία Ολυμπία, Κρέστενα, Ζαχάρω, Κυπαρισσία, Φιλιατρά για να καταλήξει στην Πύλο, όπου τελειώνει η 1η μέρα.

Η 2η μέρα είναι ένα οδοιπορικό σε όλο το Μεσσηνιακό πόδι. Ξεκινά από την Πύλο και περνά από τα χωριά Πύλα, Χανδρινός, Καλοχώρι, Πεταλίδι, Αγνάντιο, στέκεται για λίγο στο Πάρκο Ελληνικής Επανάστασης και συνεχίζει για Φοινικούντα, Χαροκοπιό, Κορώνη, Μεθώνη κι επιστροφή στην Πύλο.

Η 3η μέρα, μέρα αντίστροφης πορείας μέσα από Κορυφάσι, Καζάρμα, Μεσσήνη, Καλαμάτα, περνά τον Ταΰγετο για Σπάρτη κι από κει για Τεγέα, Παράλιο Άστρος, Άργος, και από παλιά εθνική καταλήγει στον Άγιο Χαράλαμπο, στο γνωστό Diner72 στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, όπου και τερματίζει.

Στο 22o Classic Endurance συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με κλασικές πιστοποιημένες ή υπό πιστοποίηση μοτοσυκλέτες κατασκευασμένες μέχρι τις 31-12-1995.

Τη διαδρομή του 22o Classic Endurance μπορούν να ακολουθήσουν και μέλη ή φίλοι της Λέσχης με σύγχρονες μοτοσυκλέτες, ως συνοδοί.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ώρα 22:00, στη γραμματεία της Λέσχης!

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6 – 10554 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00 έως 22:00

Τηλέφωνα: 2103221834 (και FAX), 2103221821