Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Maria Herrera θα παλέψει ώστε να κρατήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας WorldWCR ενώ η Beatriz Neila, ως η 2η αναβάτρια του 2025 θα διεκδικήσει το τρόπαιο που έχασε πέρυσι στον τελικό αγώνα. Όμως ανάμεσα τους θα βρίσκεται πλέον επίσημα η Paola Ramos, η περσινή έκτακτη συμμετοχή που κέρδισε τον αγώνα στην Jerez.

Στη γραμμή εκκίνησης του 2026 βλέπουμε πολλές αλλαγές στα ονόματα, στις ομάδες ακόμη και στους αριθμούς. Δεκαέξι αναβάτριες παρέμειναν από την περσινή σεζόν από τις οποίες έξι άλλαξαν ομάδα.

Maria Herrera από Klint Forward Racing σε GRT Yamaha Racing

Chloe Jones από GB Racing σε Monster Energy Crescent Yamaha

Sara Sanchez από GRT Yamaha Racing σε Hadden Racing

Emily Bondi από ZELOS Transimeno σε FT Racing Academy

Tayla Relph από TAYCO Motorsports σε Full Throttle Racing

Mallory Dobbs από MKO Racing σε YVS Sabadell Diva Racing

Και η Lucie Boudesseul άλλαξε μόνο νούμερο και πήρε τον αριθμό 96…

Έχουμε οχτώ νέες συμμετοχές, καθώς τρεις νεοφερμένες (rookies) έρχονται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2025 (WEC).

Patrycja Sowa – 2η στο WEC 2025

Arianna Barale – 3η στο WEC 2025

Martina Guarino – 4η στο WEC 2025

Katie Hand

Line Viellard

Paola Ramos

Karolina Danak

Denise Dal Zotto

Τις 24 αναβάτριες του WorldWCR θα συναντήσουμε έξι φορές μέσα στη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, συγκεκριμένα:

27-29 Μαρτίου: Πορτογαλικός Γύρος, Autodromo Int. Do Algarve

17-19 Απριλίου: Ολλανδικός Γύρος, TT Circuit Assen

01-03 Μαίου: Ουγγρικός Γύρος, Balaton Park Circuit

12-14 Ιουνίου: Emilia Romagna Γύρος, Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

10-12 Ιουλίου: Αγγλικός Γύρος, Donington Park

16-18: Ισπανικός Γύρος, Circuito De Jerez “Angel Nieto”

Δείτε τη λίστα συμμετοχών: 2026_WorldWCR_Permanent_Entry_List