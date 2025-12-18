Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η Maria Herrera θα παλέψει ώστε να κρατήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας WorldWCR ενώ η Beatriz Neila, ως η 2η αναβάτρια του 2025 θα διεκδικήσει το τρόπαιο που έχασε πέρυσι στον τελικό αγώνα. Όμως ανάμεσα τους θα βρίσκεται πλέον επίσημα η Paola Ramos, η περσινή έκτακτη συμμετοχή που κέρδισε τον αγώνα στην Jerez.
Στη γραμμή εκκίνησης του 2026 βλέπουμε πολλές αλλαγές στα ονόματα, στις ομάδες ακόμη και στους αριθμούς. Δεκαέξι αναβάτριες παρέμειναν από την περσινή σεζόν από τις οποίες έξι άλλαξαν ομάδα.
Maria Herrera από Klint Forward Racing σε GRT Yamaha Racing
Chloe Jones από GB Racing σε Monster Energy Crescent Yamaha
Sara Sanchez από GRT Yamaha Racing σε Hadden Racing
Emily Bondi από ZELOS Transimeno σε FT Racing Academy
Tayla Relph από TAYCO Motorsports σε Full Throttle Racing
Mallory Dobbs από MKO Racing σε YVS Sabadell Diva Racing
Και η Lucie Boudesseul άλλαξε μόνο νούμερο και πήρε τον αριθμό 96…
Έχουμε οχτώ νέες συμμετοχές, καθώς τρεις νεοφερμένες (rookies) έρχονται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2025 (WEC).
Patrycja Sowa – 2η στο WEC 2025
Arianna Barale – 3η στο WEC 2025
Martina Guarino – 4η στο WEC 2025
Katie Hand
Line Viellard
Paola Ramos
Karolina Danak
Denise Dal Zotto
Τις 24 αναβάτριες του WorldWCR θα συναντήσουμε έξι φορές μέσα στη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, συγκεκριμένα:
27-29 Μαρτίου: Πορτογαλικός Γύρος, Autodromo Int. Do Algarve
17-19 Απριλίου: Ολλανδικός Γύρος, TT Circuit Assen
01-03 Μαίου: Ουγγρικός Γύρος, Balaton Park Circuit
12-14 Ιουνίου: Emilia Romagna Γύρος, Misano World Circuit “Marco Simoncelli”
10-12 Ιουλίου: Αγγλικός Γύρος, Donington Park
16-18: Ισπανικός Γύρος, Circuito De Jerez “Angel Nieto”
Δείτε τη λίστα συμμετοχών: 2026_WorldWCR_Permanent_Entry_List