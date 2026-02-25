του Δημήτρη Διατσίδη

Το 2026 σηματοδοτεί μια σημαντική επέτειο για το MotoGP: ήταν το 2002 όταν η κορυφαία κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που μέχρι τότε ονομαζόταν «500», άλλαξε ταυτότητα. Εκείνη τη χρονιά, οι διοργανωτές του κορυφαίου θεσμού των δύο τροχών αποφάσισαν να μετονομάσουν τη μεγάλη κατηγορία σε MotoGP. Από τότε, όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχουν κατακτηθεί από αναβάτες που επέλεξαν Brembo, η οποία από το 2016 προμηθεύει το 100% του grid. Και το 2026, η Brembo θα εξοπλίσει με εξατομικευμένα συστήματα πέδησης και τους 22 αναβάτες του 25ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP.

Ήταν το 1976 όταν η Brembo προμήθευσε για πρώτη φορά δαγκάνες σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 500cc. Σήμερα, περισσότεροι από 600 Αγώνες Grand Prix έχουν κερδηθεί από αναβάτες που, αρχικά στα 500cc και στη συνέχεια στο MotoGP, εμπιστεύτηκαν τις λύσεις της Brembo. Οι 11 ομάδες θα βασιστούν στην απόδοση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εξαρτημάτων Brembo: δαγκάνες φρένων, δίσκους, αντλίες φρένων, αντλίες συμπλέκτη και τακάκια. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, η Brembo θα προσφέρει εξατομικευμένες τεχνικές λύσεις για κάθε αναβάτη, με βάση το οδηγικό του στυλ, τα χαρακτηριστικά της πίστας και τη στρατηγική αγώνα.

Η δύναμη του Brembo Group

Όχι μόνο φρένα, αλλά και πιρούνια, αμορτισέρ, συμπλέκτες και τροχοί: χάρη σε μια σειρά στρατηγικών εξαγορών τα τελευταία 25 χρόνια, η πλευρά του τροχού (wheel side) των περισσότερων ομάδων του MotoGP θα εξοπλίζεται με εξαρτήματα που παράγονται από εταιρείες του Brembo Group. Συγκεκριμένα:

Η Öhlins θα προμηθεύει πιρούνια από ανθρακονήματα και αμορτισέρ αλουμινίου σε 9 από τις 11 ομάδες.

Η AP Racing θα παρέχει την πιο πρόσφατη τεχνολογία carbon συμπλέκτη σε 5 από τις 11 ομάδες.

Η Marchesini θα εξοπλίζει 9 από τις 11 ομάδες με σφυρήλατους τροχούς μαγνησίου, διαθέσιμους σε διάταξη 5 Y-ακτίνων ή 7 ακτίνων, τόσο για τον εμπρός όσο και για τον πίσω τροχό.

Η εταιρεία από το Bergamo είναι επίσης “Braking Inspiration Partner” του MotoGP από το 2023 και, όπως συνέβη το 2024 και το 2025, θα είναι Χορηγός Ονομασίας του Ιταλικού GP στο Mugello και το 2026.

Το σύστημα πέδησης Brembo στο MotoGP: τεχνικά στοιχεία και ενδιαφέροντα δεδομένα

Και για τη σεζόν του MotoGP 2026, η Brembo θα υποστηρίζει αναβάτες και ομάδες στην επιλογή των ιδανικών λύσεων πέδησης. Συνολικά, το σύστημα φρένων στο MotoGP έχει βάρος περίπου 2,3 κιλά.

Όσον αφορά τους δίσκους φρένων, οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες λύσεις carbon, ανάλογα με το οδηγικό τους στυλ και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές βρίσκεται ο αεριζόμενος (finned) δίσκος, καθώς επιτρέπει καλύτερη απαγωγή θερμότητας. Ο δίσκος ζυγίζει 1,4 κιλά και πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία μεταξύ 250° και 850° Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά τις δαγκάνες, όλοι οι αναβάτες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γνωστή GP4 finned caliper, που παρουσιάστηκε το 2020.

Moto2 και Moto3 επίσης με Brembo και Öhlins

Η Brembo επιβεβαιώνει την ηγετική της παρουσία και στις μικρότερες κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η εταιρεία από το Bergamo θα προμηθεύει το 100% των ομάδων με δαγκάνες, περίπου το 30% με ατσάλινους δίσκους, το 80% με τακάκια, το 90% με αντλίες και λίγο λιγότερο από το 30% με τροχούς Marchesini στις 14 ομάδες της Moto2 και στις 13 της Moto3 που θα αγωνιστούν το 2026.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος των αναρτήσεων Öhlins, που θα βρίσκονται στο 70% του grid της Moto2 και στο 50% της Moto3.

Όσον αφορά τους δίσκους, τόσο στη Moto2 όσο και στη Moto3 οι ομάδες θα έχουν διπλή επιλογή ανάλογα με την απαιτητικότητα της πίστας: αεριζόμενους ή ελαφρούς ατσάλινους δίσκους, με τη θερμοκρασία λειτουργίας να πρέπει να παραμένει κάτω από τους 650° Κελσίου για μέγιστη απόδοση. Ο δίσκος της Moto3 (Ø218) ζυγίζει περίπου 0,5 κιλά, ενώ της Moto2 (Ø305) φτάνει τα 1,3 κιλά — σχεδόν τριπλάσιο βάρος σε σχέση με την μικρότερη κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά τις δαγκάνες, η Brembo προσφέρει και στις Moto2 και Moto3 την τεχνολογία finned, που προέρχεται από τη GP4 του MotoGP. Συνολικά, το σύστημα φρένων (εμπρός και πίσω) της Moto2 ζυγίζει περίπου 6 κιλά, ενώ της Moto3 αγγίζει τα 4,5 κιλά.