Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 25ου Αττικού Rally την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Το Αττικό Rally είναι μια από τις πιο προσιτές και ευχάριστες εκδηλώσεις Rally της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και είναι ο τελευταίος και πιο απολαυστικός αγώνας της χρονιάς.

Η φετινή διαδρομή θα κινηθεί στην περιοχή γύρω από τα Μέγαρα περνώντας από Φυλή, Μάνδρα, Αλεποχώρι και καταλήγει στο εξωκλήσι του Αγ Σαράντη στα Μέγαρα, όπου θα απολαύσουμε την παραδοσιακή φασολάδα και άλλα εκλεκτά εδέσματα.

Η καθαρή διαδρομή είναι 85 χορταστικά χιλιόμετρα, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους, με δυο Ειδικές σε επιλεγμένες διαδρομές με αρκετές στροφές και χαμηλή κυκλοφορία.

Στον εκδήλωση Regularity Rally συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσυκλέτες.

Επίσης συμμετέχουν, σαν συνοδοί, μέλη με μη πιστοποιημένες μοτοσυκλέτες, αλλά και απλοί φίλοι της Λέσχης.

Ο σκοπός είναι, όπως πάντα, να περάσουμε καλά με τις μοτοσυκλέτες μας και τους φίλους μας!

Δηλώσεις συμμετοχής για το Αττικό Rally μέχρι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και μέχρι ώρα 9:00 το βράδυ.

http://www.classicbike.gr/

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00 έως 22:00

Αττικό Rally

Το Αττικό Rally είναι μια από τις πιο προσιτές και ευχάριστες εκδηλώσεις Rally της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας.

Η διαδρομή κινείται κυρίως στο Νομό Αττικής με ορισμένα τμήματά της να περνάνε από μαγευτικές διαδρομές των όμορων νομών.

Η συνολική διαδρομή, της ημερησίας αυτής εκδήλωσης Regularity Rally, δεν ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και οι ειδικές διαδρομές τις δυο.

Οι διαδρομές στο Αττικό Rally έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη θέα, τη χαμηλή κυκλοφορία και τις χαμηλές ταχύτητες.

Η Μέση Ωριαία Ταχύτητα στις ειδικές διαδρομές ακριβείας δεν ξεπερνάει τα 45 χιλιόμετρα.

Κύριος στόχος, όπως σε κάθε εκδήλωση της Λέσχης μας, να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε τις μοτοσυκλέτες μας με ασφάλεια.

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας δημιουργήθηκε το μακρινό 1990 από μια μικρή παρέα μοτοσικλετιστών με αγάπη για το δίτροχο και την ιστορία του.

Το μηχανάκι του πατέρα ή του παππού ξεσκεπάστηκε, πήρε τη θέση του στο γκαράζ δίπλα στο σύγχρονο και ξανακύλησε στους δρόμους ξυπνώντας μνήμες, μυρωδιές, καπνούς και χρώματα, ξυπνώντας ενίοτε και τους γείτονες με εκείνες τις ελεύθερες εξατμίσεις.

Η γνώση του restoring μεγάλωσε, οι τεχνικές γνώσεις αναπτύχθηκαν, μοτοσικλέτες απ΄ το εξωτερικό άρχισαν να έρχονται, τα standard ανέβηκαν – η παρέα έγινε Λέσχη.

Κοινός τόπος, η αγάπη για τη μοτοσικλέτα.

Αργότερα ήρθαν οι αγώνες, οι εκθέσεις, οι πανελλήνιες συγκεντρώσεις, τα συμπόσια, τα ταξίδια στο εξωτερικό και αρκετές άλλες εκδηλώσεις για να γεμίζουν με ικανοποίηση και εμπειρίες όποιον αγαπά τη μοτοσυκλέτα.

Σήμερα η Λέσχη αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανοκίνητου κόσμου και εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό μελών στην Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας (Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α και Μοτοσικλέτας).

Είναι το μοναδικό Ελληνικό σωματείο, που ασχολείται με τη Μοτοσυκλέτα και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Οχημάτων (FIVA).

Διοργανώνει σε ετήσια βάση πλήθος εκδηλώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν γράψει ιστορία.

Εκδηλώσεις που έδωσαν και δίνουν έναν σοβαρό λόγο διάσωσης, αποκατάστασης και συντήρησης πολλών παλαιών μοτοσικλετών, μια ισχυρή αφορμή για να βγουν ξανά στο δρόμο, όπου και ανήκουν.

Παράλληλα, εκφράζει την κοινωνική της ευαισθησία με δράσεις φιλανθρωπικού σκοπού, διατηρεί δική της τράπεζα αίματος, συμμετέχει σε πανελλήνιες συναντήσεις, σε εκθέσεις μοτοσυκλέτας και πολλά άλλα.

Η Λέσχη βρίσκεται στην Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 6, στο Θησείο.

Η Γραμματεία λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ώρες 19:00 με 22:00