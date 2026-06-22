Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Πάτρας παρουσιάζει το 28o Beering Festival, τη μεγαλύτερη καλοκαιρινή συνάντηση φίλων της μοτοσυκλέτας, της μουσικής και της παρέας!

Στις 4 & 5 Ιουλίου 2026, το πανέμορφο ΝΕΡΟΠΟΛΙΣ στον Αλισσό, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Πάτρα, γεμίζει και πάλι με κλασικές μοτοσυκλέτες, παγωμένες μπύρες, μυρωδιές από σουβλάκια, live μουσικές σκηνές και ατελείωτη καλοκαιρινή διάθεση.

Δύο ημέρες γεμάτες:

Κλασικές και αγαπημένες μοτοσυκλέτες

Μπύρες και street food

Σουβλάκια και γεύσεις για όλους

Live μουσική και δυνατές εμφανίσεις

Μπυροπαιχνίδια και happenings

Camping και χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα

Στη σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστούν οι:

Μαύρο Πρόσωπο

Dopedruid

Neon Voyagers

Το 28o Beering Festival παραμένει πιστό στο αυθεντικό του πνεύμα: μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, τη μουσική, το καλοκαίρι και τις αληθινές στιγμές.

Ραντεβού στον Αλισσό..!!!