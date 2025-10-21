του Δημήτρη Διατσίδη

Το Grand Prix Αυστραλίας θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία του κατασκευαστή από το Noale, καθώς η νίκη του Raúl Fernández με την Aprilia RS-GP25 σηματοδότησε ένα ιστορικό ορόσημο: την 300ή νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grand Prix της FIM.

Ένα ρεκόρ με ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει την Aprilia ως τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο κατασκευαστή στην ιστορία των Grand Prix και τοποθετεί το εργοστάσιο του Noale (λίγο έξω από την Βενετία) στο επίκεντρο της αγωνιστικής κληρονομιάς. Χάρη σε αυτά τα αποτελέσματα, η Aprilia Racing απολαμβάνει τη στήριξη ενός κοινού με πάθος και παράδοση που δεν συγκρίνεται.

Η νικηφόρα πορεία της Aprilia διατρέχει όλες τις εποχές του αθλήματος και τις περισσότερες κατηγορίες στην ιστορία των Grand Prix, από τα 125cc και 250cc μέχρι και το MotoGP. Το 1987, η Aprilia πανηγύρισε την πρώτη από τις 300 νίκες της, χάρη στον Loris Reggiani στην κατηγορία 250cc. Το 1999 ήρθε το πρώτο σημαντικό ορόσημο: η 100ή νίκη, από τον Valentino Rossi στην Welkom, επίσης στη μεσαία κατηγορία. Επτά χρόνια αργότερα, το 2006, ο Mattia Pasini πέτυχε τη νίκη νούμερο 200 στο Sachsenring στην κατηγορία 125cc. Τώρα η νίκη νούμερο 300, που κατακτήθηκε από τον Raúl Fernández στην πίστα του Phillip Island, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του εργοστασίου από το Noale.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές αυτής της μοναδικής διαδρομής ξεχωρίζει ο Valentino Rossi, ο πιο επιτυχημένος αναβάτης της Aprilia με 26 νίκες (12 στα 125cc και 14 στα 250cc), ακολουθούμενος από τον Max Biaggi με 23 νίκες (όλες στα 250cc) και τον Jorge Lorenzo με 17 νίκες επίσης στην ίδια κατηγορία.

Η πορεία της Aprilia βασίζεται στο ταλέντο, το πάθος και την καινοτομία — στοιχεία που γέννησαν και ανέδειξαν θρύλους της αγωνιστικής ιστορίας των Grand Prix. Οι 300 νίκες αφηγούνται μια αυθεντικά Ιταλική ιστορία, γεμάτη πάθος και ψυχή, από την Aprilia Racing και τον Όμιλο Piaggio.

MASSIMO RIVOLA

«Οι 300 νίκες είναι η ανταμοιβή για τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαϊκό κατασκευαστή όλων των εποχών. Αλλά είναι επίσης και μια αναγνώριση σε μια μοναδική μάρκα και σε όλους τους ανθρώπους στο Noale που έχτισαν την ιστορία και το παρόν μας – ακόμα και στην πιο απαιτητική κατηγορία: το MotoGP».

«Οι 300 νίκες είναι επίσης ένας φόρος τιμής στον Όμιλο Piaggio, ο οποίος επέτρεψε στην Aprilia Racing να γίνει εργοστασιακή ομάδα από το 2022. Από τότε, χρόνο με τον χρόνο, η Aprilia Racing αναπτύσσεται σταθερά, πετυχαίνοντας πολλαπλά βάθρα και νίκες».

«Η φετινή σεζόν είναι απόδειξη αυτής της προόδου, με την εντυπωσιακή πορεία του Marco Bezzecchi, που αντιπροσωπεύει καλύτερα από όλους το πνεύμα αυτής της ομάδας και με το ιστορικό ορόσημο του Raúl Fernández, ο οποίος χάρισε την 300ή νίκη στην Aprilia Racing και στο εργοστάσιο του Noale».

«Το πνεύμα αυτής της μάρκας μάς γεμίζει αυτοπεποίθηση για το μέλλον και μας ωθεί να στοχεύουμε σε ακόμη πιο φιλόδοξα αποτελέσματα».