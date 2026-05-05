Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ελληνική Λέσχη Κλασικής Μοτοσικλέτας ανακοίνωσε τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του 32ου Classic Trophy που φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου 2026.

Μετά από δύο χρονιές στις οποίες το Classic Trophy ήταν νησιωτικό, το 2024 στην Τήνο και το 2025 στα Κύθηρα, φέτος θα πάρει τα όρη και τα βουνά της Ρούμελης.

Έτσι λοιπόν θα κινηθεί στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Φωκίδας, χτενίζοντας πανέμορφες διαδρομές των ορεινών όγκων Ελικώνα, Παρνασσού και Γκιώνας διασχίζοντας την καρδιά της Ρούμελης με τη “βαριά ιστορία” και τη μεγάλη προσφορά σε όλους τους αγώνες του έθνους μας.

Μέσα από περάσματα και δάση που έχουν λαλήσει καριοφίλια και έχουν αφήσει τα πατήματά τους άγρια μοτέρ στις “χρυσές εποχές” του Acropolis, θα καταλήξει στην Άμφισσα, όπου θα γίνει η διανυκτέρευση.

Η Άμφισσα, γνωστή και σαν Σάλωνα, είναι μία πόλη με μακραίωνη ιστορία, που ξεκινά από τον 8ο αιώνα π.Χ., η οποία πρωτοστάτησε, με τους οπλαρχηγούς της Πανουργιά και Δυοβουνιώτη, κατά τον Αγώνα του 1821.

Την επόμενη μέρα, από 10:00 έως 11:30, θα εκθέσουν τις κλασικές μοτοσυκλέτες στην Κεντρική Πλατεία της Άμφισσας από όπου θα δοθεί και η εκκίνηση του 2ου σκέλους του Classic Trophy.

Η διαδρομή επιστροφής θα είναι μέσω Δεσφίνας, Διστόμου, Ερυθρών με τερματισμό στην Ελευσίνα, στο Οινοποιείο Παπανικολάου.

Στον αγώνα συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με κλασικές πιστοποιημένες ή υπό πιστοποίηση μοτοσυκλέτες, κατασκευασμένες μέχρι το 1996.

Τη διαδρομή του Classic Trophy μπορούν να ακολουθήσουν και μη μέλη με σύγχρονη μοτοσυκλέτα, ως συνοδοί.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ώρα 22:00, στη γραμματεία της Λέσχης!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Δελφών.

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Triumph Eliofil

Οινοποιείο Παπανικολάου

Λόγω της ύπαρξης ενός μόνο ξενοδοχείου υπάρχει περιορισμένος αριθμός δωματίων και θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6 – Θησείο Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 21:00 έως 23:00

Τηλέφωνα: 2103221834 – 2103221821