Η Ελληνική Λέσχη Moto Guzzi διοργανώνει το 27ο 36ωρο Οδοιπορικό Αντοχής, μια από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις των “μοτοταξιδευτών” στην Ελλάδα.

Το 36ωρο Οδοιπορικό Αντοχής έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο οδοιπορικό με μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια!

Πρόκειται για μια μοναδική οδηγική εμπειρία που απαιτεί προγραμματισμό, υπομονή, επιμονή, αυτοέλεγχο, καλή παρέα, συναδελφικότητα και φυσικά αντοχή.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες των προηγούμενων ετών, δηλώνουν ότι νιώθουν τεράστια ικανοποίηση και φυσικά συμμετέχουν στα επόμενα 36ωρα.

Βασικά Στοιχεία 27ου 36ωρου Οδοιπορικού Αντοχής

Έναρξη: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 (άφιξη στο ξενοδοχείο έναρξης)

Λήξη : Κυριακή 26 Απριλίου 2026 (βράδυ, εκτός Αθηνών σε λογική απόσταση)

Διαδρομή: Περίπου 1.500 χιλιόμετρα τα περισσότερα σε επαρχιακούς δρόμους στις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας

Διανυκτερεύσεις: 2 (Παρασκευή και Σάββατο, εκτός Αθηνών)

Δηλώσεις συμμετοχής στο 36ωρο Οδοιπορικό Αντοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στη Λέσχη – Πραβίου 21 & Μεγ. Βασιλείου, Ρούφ – Δευτέρα & Τετάρτη 19:00 έως 23:00 από 16 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 2026, ή μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο συμμετοχών.

Κόστος Συμμετοχής

Γενική Συμμετοχή – μοτοσυκλέτα με ένα αναβάτη σε 2 Δίκλινο 240 € (Μονόκλινο +100€).

Η συμμετοχή περιλαμβάνει τα παρακάτω

Δείπνο σε μπουφέ (Παρασκευή 24/4)

Διανυκτέρευση σε 4★ ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο (Παρασκευή 24/4)

Πρωινό σε μπουφέ (Σάββατο 25/4)

Δείπνο σε μπουφέ (Σάββατο 25/4)

Διανυκτέρευση σε 4★ ξενοδοχείο σε δίκλινο δωμάτιο (Σάββατο 25/4)

Πρωινό σε μπουφέ (Κυριακή 26/4)

Snacks κατά τη διάρκεια του event

Υποστήριξη κατά την διάρκεια του οδοιπορικού

Road Book με αναλυτικές οδηγίες

Αναμνηστικά: Μπλουζάκια, αφίσα, κύπελλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ MOTO GUZZI

ΠΡΑΒΙΟΥ 21 & ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΡΟΥΦ, ΤΚ 113 55

ΤΗΛ.: 210-3413369

Web site : motoguzziclub.gr

email: info@motoguzziclub.gr