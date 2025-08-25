Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το VESPA CLUB VERIA έχει φέτος την ευθύνη της διοργάνωσης της 39ης Καλοκαιρινής Πανελλήνιας Συνάντησης Vespa

Η εκδήλωση έχει διάρκεια 4 ημέρες 28-31/8 με κορύφωση την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς, διαγωνισμό βραδυπορίας, καλλιστεία Vespa και άλλα ”Vespoπαιχνίδια”.

Την Παρασκευή το βράδυ 29 Αυγούστου, στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας, θα παίζει η μπάντα πύραυλος!!!

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στη σκηνή θα ανέβει το συγκρότημα French Keys μαζί με τον Γιώργο Φωκά με swing, Ελληνικές και ξένες χορευτικές επιτυχίες.

Στην εκδήλωσι είναι δεκτοί όλοι οι “Vespisti” και οι φίλοι τους με κάθε δίκυκλο.

Η ενημέρωση του οργανωτή αναφέρει:

Αγαπημένοι μας φίλοι & φίλες, σας καλωσορίζουμε μαζί με τις Ιταλίδες κυρίες σας, σε ένα πολύ δυνατό Live, γεμάτο βενζίνη και μουσική που θα μας απογειώσει σε άλλες διαστάσεις!

Φίλοι της βέσπας, φίλοι του χορού και… φίλοι της καλοπέρασης, βάλτε βενζινόλαδο, φορέστε το πιο στιλάτο χαμόγελό σας και ελάτε στη βόλτα που καταλήγει σε… τρελό γλέντι!

Αφού μαζευτούμε με τις βέσπες μας (και όχι μόνο), θα αφήσουμε τις ρόδες στην άκρη και θα πιάσουμε τον… χορό, με swing, Ελληνικές και ξένες χορευτικές επιτυχίες.

Swing-άρουμε, χορεύουμε, γελάμε, τραγουδάμε και φυσικά… γεμίζουμε την πόλη με ρυθμό και θετική ενέργεια!

Φόρμα των εγγραφών