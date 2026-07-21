του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Aprilia συνεχίζει τις επιτυχίες της στους χωμ΄τινους Αγώνες. Στο Ro Rally Marathon, ο Thomas Marini κατακτά την πρώτη του νίκη όχι μόνο στην κατηγορία δικύλινδρων μοτοσυκλετών, αλλά και στη γενική κατάταξη.

Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Jacopo Cerutti μετά το ατύχημα της 6ης ημέρας του Αγώνα. Τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψει στην Ιταλία.

Το νικηφόρο σερί της Aprilia Tuareg Racing Team στο Ευρωπαϊκό Tout Terrain Rally Cup συνεχίζεται. Στο Ro Rally Marathon της Ρουμανίας, ο Thomas Marini ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη γενική κατάταξη για τη φετινή σεζόν και, παράλληλα, την πρώτη του επιτυχία στην κατηγορία M5.

Με την ολοκλήρωση των 7 Ειδικών Διαδρομών, ο Thomas Marini σημείωσε 4 νίκες στη γενική κατάταξη των Ειδικών και 5 νίκες στην κατηγορία του, ανεβαίνοντας στο βάθρο σε κάθε μία από τις Ειδικές Διαδρομές. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική του εξέλιξη και την εξαιρετική του αίσθηση πάνω στην Tuareg Rally. Χάρη στη νίκη του στην Ρουμανία, ο Marini βρίσκεται πλέον στην κορυφή της γενικής κατάταξης του TT Rally Cup, με έναν μόνο Αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Για ακόμη μία φορά, η Aprilia Tuareg Rally ξεχώρισε για τις εξαιρετικές επιδόσεις της σε ακραίες συνθήκες, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί μια μοτοσυκλέτα τόσο νικηφόρα όσο και απόλυτα αξιόπιστη. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα της δικύλινδρης μοτοσυκλέτας του Noale, καθώς και την εξαιρετική δουλειά της Team Guareschi.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Jacopo Cerutti για την αποκατάσταση των καταγμάτων στην κνήμη και την περόνη του δεξιού ποδιού, καθώς και στην επιγονατίδα του αριστερού ποδιού. Ο αναβάτης τραυματίστηκε την 6η ημέρα του Αγώνα, ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια Ειδικής Διαδρομής. Ο Cerutti παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψει στην Ιταλία και θα χρειαστεί να παραμείνει σε απόλυτη ανάπαυση για 5 εβδομάδες.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Aprilia Tuareg Racing είναι ο 4ος Γύρος του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally, που θα διεξαχθεί στις 12-13 Σεπτεμβρίου στο Umbertide στην περιφέρεια Umbria της Ιταλίας. Στον Αγώνα θα συμμετάσχουν ο Thomas Marini, που προηγείται στη βαθμολογία της κατηγορίας G-1000, μαζί με τους Marco Menichini και Francesco Montanari. Στη συνέχεια, ο Marini θα αγωνιστεί στον 4ο και τελευταίο Γύρο του Tout Terrain Rally Cup, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-17 Οκτωβρίου στην Olbia της Ιταλίας.

THOMAS MARINI

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στον Jacopo και στον Sebastien Vry, οι οποίοι είχαν και οι δύο σοβαρές πτώσεις. Ελπίζω να αναρρώσουν γρήγορα και να επιστρέψουν σύντομα στις μοτοσυκλέτες τους. Ανυπομονώ να μπορέσω να προπονηθώ και να αγωνιστώ ξανά μαζί με τον Jacopo.

Όσον αφορά τον Αγώνα, όλα κύλησαν πολύ θετικά. Κατάφερα να διατηρήσω δυνατό ρυθμό από την πρώτη κιόλας ημέρα, κάνοντας ελάχιστα λάθη. Η μοτοσυκλέτα ήταν άψογη, η ομάδα λειτούργησε τέλεια όπως πάντα και ένιωσα απόλυτα άνετα πάνω στην Tuareg Rally. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση».

VITTORIANO GUARESCHI

«Φυσικά, οι πρώτες μας σκέψεις είναι με τον Jacopo. Η επέμβαση εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλάνο και τα κατάγματα αποκαταστάθηκαν με επιτυχία. Συνολικά αισθάνεται καλύτερα, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, οπότε τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και να ελπίζουμε ότι θα αναρρώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες και, στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η μοτοσυκλέτα του να είναι απολύτως έτοιμη για το Africa Eco Race. Ο Thomas έκανε εξαιρετική δουλειά στον Αγώνα και, χάρη στη νίκη του, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της γενικής κατάταξης, ακριβώς μπροστά από τον Jacopo. Συνεχίζουμε τη δουλειά με τον ίδιο, τον Marco και τον Francesco, έχοντας ως στόχο τον επόμενο Γύρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally και τις επερχόμενες δοκιμές ενόψει του Africa Eco Race».