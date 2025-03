Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP του 2025 μετά τον 2ο Αγώνα στην Αργεντινή, μεταφέρεται στην πίστα COTA (Circuit Of The Americas) του Τέξας στις ΗΠΑ για το 3ο Grand Prix της χρονιάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3

15:55 Moto3 ΕΔ1

16:45 Moto2 ΕΔ1

17:40 MotoGP ΕΔ1

20:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

21:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ

21:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/3

15:35 Moto3 ΕΔ2

16:20 Moto2 ΕΔ2

17:05 MotoGP ΕΔ2

17:45 MotoGP ΚΑΤ

19:45 Moto3 KAT

20:40 Moto2 KAT

21:45 MotoGP Αγώνας Sprint

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/3

17:35 MotoGP Zέσταμα

18:45 Moto3 Αγώνας

20:00 Moto2 Αγώνας

21:30 MotoGP Αγώνας