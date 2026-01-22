Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 431 νέες μοτοσυκλέτες Suzuki V-Strom 800 μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Οι συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες θα διανεμηθούν στις πιο μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ: Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ και Τροχαία, που είναι παρούσες όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία.

Οι περιπολικές μοτοσυκλέτες, ιδιαίτερα στη χώρα μας που οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την σχεδόν διαρκή χρήση τους, είναι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση άλλα και την ταχύτατη επέμβαση.

Οι μοτοσυκλέτες αυτές εκτιμάται ότι, θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες, στο πλαίσιο και του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Στην παραλαβή, παράλληλα με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, παρευρέθη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

“Υπόσχεσή μας και δέσμευσή μας είναι ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα. Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, θα φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια”, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνυπογράψει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η προμήθεια τους αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων ΑΙΓΙΣ.