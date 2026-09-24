Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το 5ο Adventure Meeting 2026 είναι το Test Ride Event της χρονιάς, με παράλληλες δραστηριότητες και πολλά test rides μοτοσυκλετών σε ξεχωριστές διαδρομές για άσφαλτο και χώμα.

Η μεγαλύτερη φθινοπωρινή διοργάνωση για τους φίλους της περιπέτειας και της μοτοσυκλέτας ανοίγει ξανά τις πύλες του αυτό το σαββατοκύριακο, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο Λαύριο, στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Οι μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στήριξαν από την πρώτη στιγμή τη διοργάνωση, παρέχοντας τις μοτοσυκλέτες τους για δοκιμή.

Οι διαθέσιμες μοτοσυκλέτες για δοκιμή ξεπερνούν τις 100 μέχρι στιγμής και θα ανακοινωθούν ξεχωριστά!

Ακολουθεί αλφαβητική λίστα των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο 5ο Adventure Meeting 2026.

• APRILIA

• Assus

• Benda

• Benelli

• BMW Σφακιανάκης

• CFMOTO

• Cyclone

• FANTIC MOTORS

• HUSQVARNA

• HONDA

• KOVE

• KTM

• MOTO GUZZI

• Morbidelli

• Phellon n Moore

• PEUGEOT

• QJMOTOR

• RIEJU

• ROYAL ENFIELD

• SHERCO

• STARK VARG

• SUZUKI

• SYM

• TM Racing

• VOGE

• YAMAHA

• YCF

• Zontes